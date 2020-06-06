新罕布什爾州哈德遜市, June 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GT Advanced Technologies Inc.（簡稱「GTAT」或「公司」）欣然宣佈任命 Bob Krysiak 先生成為董事會成員，即時生效。



Krysiak 先生在 STMicroelectronics（「ST」）擁有 30 多年的經驗，這是一家大型半導體公司，也是碳化矽「SiC」裝置的領先供應商。最近，Krysiak 先生擔任 ST 美洲區的執行副總裁兼總經理，其中涉及數十億美元的業務。他也是公司策略委員會的成員，負責全球數碼營銷工作。2018 年底，他從 ST 退休。Bob 在半導體領域擁有豐富的經驗，對市場和產品都有廣泛了解。Bob 在 ST 任職期間是推動該公司基於 SiC 的半導體業務打入市場的關鍵參與者，當中的經驗將進一步加強 GTAT 成功參與 SiC 業的策略手段。

GTAT 董事會主席 Gene Davis 表示：「GTAT 已在過去的幾年間成為世界級的晶體材料供應商，取得舉世矚目的成就。將 Bob 任命為董事會董事，將可加強董事會的相關經驗和人才，以繼續有效管理和支持公司，確保公司繼續在碳化矽市場上處於領先地位。公司的領導團隊質素無與倫比，並將善用 Bob 在相關領域的專業知識進一步加快發展步伐。」

GTAT 主席兼行政總裁 Greg Knight 表示：「我們很高興 Bob 加入董事會。隨著我們在為基板製造商提供優質和價格相宜 SiC 晶體方面加快取得領先地位，Bob 在 SiC 半導體領域的傑出成就對我們來說將非常重要。

Krysiak 先生在 ST 任職時的主要成就包括在 1983 年至 2019 年擔任的眾多職務，為該公司今天的傑出地位作出了重大貢獻。Krysiak 先生說：「我很高興加入 GTAT 董事會。當我在 ST 任職時，我們很早就意識到碳化矽裝置將成為電動汽車等高增長市場的顛覆產品。GTAT 的頂級品質與專注於大批晶體生產和成本為先的商業模式互相結合，勢將使碳化矽晶片的供應更加廣泛，同時加速碳化矽在電力電子方面的使用。

Krysiak 畢業於英國卡迪夫大學，主修經濟，並從英國巴斯大學取得工商管理碩士。他接替自 2016 年以來加入 GTAT 董事會並最近請辭的成員 Matthew Aronsky。

關於 GTAT Corporation

GTAT Corporation 是 GT Advanced Technologies Inc. 的全資子公司，總部位於美國新罕布什爾州哈德森，主要生產用於高增長市場的碳化矽和藍寶石材料。這些材料是加速採用新一代產品的基礎，例如電動汽車、大功率工業電機、電訊基礎設施以及航空航天／國防系統。碳化矽和藍寶石為這些應用提供了廣獲認證的技術優勢。GTAT 是這些多元化市場領導者在重要供應鏈上的合作夥伴。有關公司的更多資訊，請瀏覽 www.gtat.com。

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營銷傳訊經理

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