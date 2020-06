Les Ulis, le 8 juin 2020

LEXIBOOK : OBTENTION D’UN PRET GARANTI PAR L’ETAT DE 2.18 M€ AUPRES DE SES PARTENAIRES BANCAIRES.

Afin de permettre au Groupe de traverser sereinement la crise du Covid-19 et d’assurer son développement en profitant de la reprise économique post-confinement, Lexibook a sollicité auprès de ses partenaires bancaires un Prêt garanti par l’Etat de 2.18 M€.

L’ensemble des partenaires bancaires a validé la stratégie et le plan présentés par le Groupe. La BPI ayant également donné son agrément, ce Prêt Garanti par l’Etat (PGE) est en cours de mise en place. Il permettra ainsi d’aborder sereinement la saison 2020 et de sécuriser les approvisionnements de la saison de Noël. Celle-ci verra la sortie de plusieurs innovations que Lexibook présentera dans les prochaines semaines, et marquera une évolution des consommateurs dans les modes de consommation et dans les circuits de distribution. Les mois de ventes perdus en raison de la crise du Covid-19 vont impacter la performance annuelle du secteur qui risque de connaître une année de décroissance forte à moins d’un rebond violent sur le deuxième semestre 2020. Lexibook a su jusqu’ici tirer son épingle du jeu et prévoit un premier trimestre fiscal en croissance de chiffre d’affaires et de marge grâce à sa politique dynamique de ventes en ligne et à l’international.

Calendrier financier 2019/2020

- RESULTATS ANNUELS 2019-2020 : le 30 juin 2020

