Pressemeddelelse 8. juni 2020

Scape Technologies sætter igen nye standarder for brugervenlig bin-picking med overlegen stabilitet.

Scape Technologies har lanceret en ny simplificeret brugergrænseflade til SCAPE Bin-Picker systemerne. Markedets mest stabile og fleksible bin-picking system er blevet enkelt og let at anvende, uden at der er gået på kompromis med systemets overlegne pålidelighed.

Scape Technologies har nu nået en af de væsentligste milepæle, der blev fastlagt i forbindelse med selskabets IPO: Markant optimering af SCAPE Bin-Picker systemets brugervenlighed, der vil minimere den tid og de ressourcer, som kunder og partnere skal bruge på at implementere systemet og omstille til nye emner. Den gennemgribende make-over af brugeroplevelsen er nu en realitet og følger de forventninger Scape Technologies har stillet markedet i udsigt.

Brugervenligheden er altafgørende for at kundernes egne operatører kan betjene og omstille SCAPE Bin-Picker løsninger til nye emner i overensstemmelse med markedets krav om at være selvkørende og selv kunne håndtere det hele, når løsningen er installeret. Dette er helt i tråd med Scapes strategi om at levere softwareløsninger, der gør det enkelt for samarbejdspartnere at integrere løsningerne og give brugere, med vidt forskellige kompetanceniveauer større frihed til selv at tilpasse deres SCAPE Bin-Picker løsninger.

Forbedringer i softwaren gør det op til 80% lettere at opsamle et emne fra en kasse

Brugervenligheden er optimeret på en lang række områder, der markant forbedrer indkøring af nye emner og fleksibiliteten af SCAPE Bin-Picker løsningen. En af de største forbedringer i SCAPE Bin-Picker softwaren handler om genkendelsen af emner. Brugergrænsefladen er nu simplificeret således, at brugeren guides med wizards, der bygger på Scapes mangeårige erfaringer. Dette foregår semi-automatisk og med en ny intuitiv grafisk brugergrænseflade.

Softwaren beregner automatisk en lang række af de komplekse indstillinger og parametre for brugeren, der nu kan bede systemet om selv at definere, hvordan det er muligt at gribe det enkelte emne med en sugekop. Processen er fuldautomatisk og betydelig hurtigere for brugeren end tidligere. Dermed forbedres brugervenligheden betydeligt for både kunder og salgspartnere.

Hvordan opleves brugervenligheden?

Scape Technologies har frem mod lanceringen trykprøvet den nye software og fået evalueret brugergrænsefladen af partnere i bl.a. Tyskland og Spanien.

Diego de la Fuente fra DGH Robotics i Spanien siger: ”Softwaren er intuitivt opbygget, og det er let at følge trin for trin, hvad man skal gøre. Softwaren virker næsten som en ´tutorial´. Nu kan man let arbejde i softwaren uden erfaring.”

Kemal Tugran fra ST Integration & Robotics GmbH i Tyskland udtaler: ”Jeg ser meget frem til at arbejde med det nye software. Det ser virkelig ud til at være let at arbejde med.”

I den kommende tid intensiveres introduktionen af den nye brugervenlige SCAPE Bin-Picker software gennem en række markedsaktiviteter, - herunder via webinarer for samarbejdspartnere, kunder og potentielle kunder med interesse for automatisering og produktionsoptimering med anvendelse af markedets mest stabile og fleksible bin-picking løsning med overlegen pålidelighed.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med systemintegratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market