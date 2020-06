SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN ÄGYPTISCHEN HERSTELLER VON ABDICHTUNGSSYSTEMEN FÜR BAUWERKE UND DÄCHER

Sika übernimmt die Modern Waterproofing Group, einen führenden ägyptischen Hersteller von Abdichtungssystemen für Bauwerke und Dächer. Die Übernahme ergänzt das Produktportfolio von Sika Egypt und rundet dieses ab. Darüber hinaus eröffnet sie neue Möglichkeiten, um im ägyptischen Baumarkt weiter zu wachsen. Das akquirierte Geschäft erzielt einen Jahresumsatz von CHF 26 Millionen.

Modern Waterproofing mit Sitz in Kairo verfügt in Badr City über ein logistisch ideal gelegenes Produktionswerk in der Nähe von Kairo und der neuen Verwaltungshauptstadt. Das Unternehmen stellt Abdichtungssysteme für Bauwerke und Dächer her, wobei der Hauptfokus auf einem umfassenden Sortiment an modifizierten Bitumen-Abdichtungsmembranen liegt. Ergänzend werden auch Flüssigbeschichtungen und Isolierplatten angeboten. Der renommierte Qualitätshersteller Modern Waterproofing hat sich als Marktführer im Bereich Bitumenmembranen etabliert. Dies gelang dank seines breiten Produktportfolios, das Lösungen für jedes Marktsegment bietet und den Bedürfnissen von Anwendern und Händlern gerecht wird.

Die Übernahme erweitert und ergänzt die Bedachungs- und Abdichtungssysteme für Gebäudehüllen von Sika Egypt. Mit dem neuen Produktionsstandort stärkt Sika die lokale Supply Chain und das technische Know‐how und kann dadurch auch anderen afrikanischen Ländern einen effizienten Service bieten.

Ivo Schädler, Regionalleiter EMEA: „Die Übernahme von Modern Waterproofing erleichtert uns den Marktzugang zu diversen Kundensegmenten, sowohl über den Direktvertrieb als auch über Distributionskanäle. Darüber hinaus bieten sich vielversprechende neue Cross-Selling-Chancen im Bereich von Abdichtungssystemen für Bauwerke und Dächer. Mit der erweiterten Produktpalette stärken wir unsere Position im ägyptischen Baumarkt signifikant. Wir heissen die Mitarbeitenden von Modern Waterproofing im Sika Team herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.“

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt über 25’000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von über CHF 8.1 Milliarden. Ende 2019 gewann Sika den Swiss Technology Award für eine bahnbrechende neue Klebstofftechnologie.

