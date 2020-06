Selskabsmeddelelse nr. 4/2020









Erria A/S (” Erria ”) har i dag indgået en betinget aftale om overtagelse af forretningsaktiviteterne i det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam JSC (” Mermaid ”).



Mermaid blev grundlagt i 2004 og beskæftiger sig med distribution og servicering af sikkerheds-, rednings- og brandslukningsudstyr. Mermaids 32 medarbejdere i Vung Tau, betjener internationale rederier og den vietnamesiske olie- og gasindustri. Mermaid besidder godkendelser fra en række producenter og bl.a. også International Association of Classification Societies (IACS).



Aftalen mellem Erria og sælger-siden af Mermaid er betinget af, at Errias due diligence vedr. forretningsaktiviteterne ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger og af sædvanlige myndighedsgodkendelser. Handlen forventes gennemført indenfor cirka tre måneder.



Parterne har aftalt ikke at oplyse købesummen vedr. overtagelsen af Mermaids forretning.



Erria forventer ikke, at overtagelsen af Mermaid vil påvirke Erria væsentligt i indeværende år og fastholder derfor sine forventninger til 2020 som oplyst i selskabsmeddelse nr. 1/2020 af 12. marts 2020.



Mermaid er kontrolleret af Kristian Svarrer, der er bestyrelsesmedlem og aktionær i Erria. Kristian Svarrer har ikke deltaget i behandlingen eller forhandlingen om Errias overtagelse af Mermaid.







For yderligere oplysninger om Mermaid, besøg venligst Mermaids hjemmeside http://www.mermaid-safety.vn/ eller kontakt CEO Henrik N. Andersen på 3336 4400.









Headquartered in Denmark, Erria A/S is an international marine and logistics services company with operations in Denmark, Vietnam, Ghana and Venezuela. With nearly 250 employees and associates across the world, the Erria Group every day serves the needs of container shipping companies, ship owners and several other actors in the shipping and logistics sector. The Erria A/S stock is traded at the NASDAQ First North platform in Copenhagen, Denmark (Bloomberg code: ERRI:DC – ISIN: DK0060101483).













