BOSTON, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le principal prestataire de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation, a annoncé aujourd'hui que General Motors (GM) a choisi Anaqua pour l'aider à gérer son vaste portefeuille mondial de brevets et de concepts.



Grâce à cet accord, GM tirera parti du logiciel et des services entièrement intégrés d'Anaqua pour rationaliser son cycle de vie de gestion de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. En tant que système centralisé de gestion de la PI de la société, Anaqua aidera à soutenir la gestion des inventions, des brevets et des concepts de GM, à améliorer la collaboration entre les conseillers internes et externes, à fournir des services de paiement des annuités des brevets et à offrir des capacités d'analyse et de prévision des données de PI en temps réel pour une stratégie de PI améliorée.

« Nous sommes ravis d'ajouter General Motors, l'un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus innovants au monde, à la liste de clients d'Anaqua », a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. « La confiance que GM place en Anaqua démontre une fois de plus l'importance d'une gestion réussie de la PI dans l'industrie automobile à travers le monde ainsi que la position d'Anaqua en tant que partenaire clé de l'innovation continue de cette industrie dans le monde entier. »

GM est une entreprise mondiale qui s'engage à fournir aux gens de meilleurs moyens, plus et plus durables de se déplacer. GM, ses filiales et ses coentreprises vendent des véhicules sous les marques Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Bajoun et Wuling.

À propos d'Anaqua

Anaqua est un fournisseur haut de gamme de solutions de gestion de la propriété intellectuelle (PI) et de l'innovation intégrées de bout en bout, servant plus de 50 % des 25 plus grands déposants de brevets des États-Unis, plus de 50 % des 25 plus grandes marques mondiales et un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et avant-gardistes. Le siège mondial de la société est basé à Boston, avec des bureaux en Europe et en Asie. La plateforme de PI d'Anaqua est utilisée par près d'un million de dirigeants, d'avocats, de juristes et d'innovateurs spécialisés dans la PI à l'échelle mondiale. Sa suite de solutions associe les meilleures pratiques avec des services technologiques et d'analyse des big data pour créer un environnement intelligent unique, conçu pour étayer la stratégie de PI, permettre la prise de décisions en matière de PI et rationaliser les opérations de PI. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site anaqua.com .

Contact entreprise :

Amanda Hollis

Responsable des Relations Presse, Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com