June 08, 2020 03:16 ET

Som følge af en gradvis reduktion af den ekstraordinært høje volatilitet på de finansielle markeder under COVID 19-krisen sænkes de midlertidigt forhøjede maksimale indløsningsfradrag for nedenstående afdelinger.

Indløsningsfradragene er fortsat højere end det normale for nedenstående afdelinger.

Indløsningsfradrag:

ISIN Afdeling Oprindeligt indløsningsfradrag iht. prospekt Midlertidigt indløsningsfradrag før Ændring Nyt midlertidigt indløsningsfradrag DK0060455962 Optimum 0,25% 0,45% -0,10% 0,35% DK006063292-5 Obligationer 0,20% 0,50% -0,15% 0,35% DK001610864-0 Global High Yield 0,45% 1,50% -0,50% 1,00% DK006063284-2 EM Virksomhedsobligationer 0,55% 1,50% -0,50% 1,00% DK006018254-1 PensionPlanner Moderat 0,40% 0,80% -0,20% 0,60% DK006018270-7 PensionPlanner Stabil 0,35% 0,70% -0,20% 0,50% DK006018289-7 PensionPlanner Balance 0,35% 0,55% -0,10% 0,45% DK006018297-0 PensionPlanner Vækst 0,35% 0,50% -0,10% 0,40%

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.





Med venlig hilsen

Søren Astrup, direktør

Formuepleje A/S

