June 08, 2020 03:55 ET

BRUXELLES, Belgique, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement permanent à offrir à ses clients les jeux les plus populaires des meilleurs fournisseurs, betFIRST a introduit Betsoft dans sa bibliothèque de jeux de casino en ligne.



betFIRST sélectionne chacun de ses fournisseurs, dont le nombre ne cesse de croître, pour offrir à ses clients une gamme diversifiée de produits de divertissement de casino. Betsoft est offre des jeux de machines à sous tels que Stampede et Legend of the Nile, qui sont certainement accueillis avec beaucoup d'enthousiasme par le marché belge de betFIRST.

Alexis Murphy, PDG de betFIRST, commente : "Cela fait longtemps que Betsoft est considéré comme l'un des meilleurs fournisseurs de jeux de casino du secteur. Nous savons à quel point nos clients vont adorer leurs produits uniques et innovants, et nous sommes fiers de présenter le meilleur de leur collection de jeux sur betFIRST Casino".

Betsoft vient s'ajouter à la gamme déjà généreuse de jeux de betFIRST, étendant encore leur portée et leur présence en tant que plateforme de casino en ligne dominante en Belgique.

Contact: pr@betfirst.be