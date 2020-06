June 08, 2020 03:55 ET

June 08, 2020 03:55 ET

BRUSSEL, België, June 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als deel van hun voortdurend engagement om hun klanten de meest populaire spellen van de beste providers te bieden, heeft betFIRST Betsoft toegevoegd aan hun online casinogamma.



betFIRST kiest zorgvuldig elke provider uit die ze aan hun groeiende provider familie toevoegen om hun klanten zo een breed gamma aan casino entertainment producten te brengen. Betsoft staan bekend om hun populaire slotmachines zoals Stampede en Legends of the Nile die zeker enthousiast onthaald zullen worden door betFIRST's Belgische markt.

betFIRST CEO Alexis Murphy deelde mee: “We hadden al een tijdje een oogje op Betsoft daar ze één van de beste casinospellen providers in de industrie zijn. We weten hoeveel onze klanten zullen houden van hun unieke en innovatieve productdesign en we bieden graag het beste van hun spelcollectie aan hier op betFIRST Casino.”

De toevoeging van Betsoft voegt nog meer toe aan het al gulle gamma van spellen op betFIRST en breidt hun rijkwijdte en aanwezigheid als een toonaangevend casinoplatform in België uit.

Contact: pr@betfirst.be