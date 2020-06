(UPM, Lahti, 8th June 2020 at 11.00 EET) – UPM ist bestrebt, nachhaltige Lösungen als Ersatz für fossile Rohstoffe zu finden und umweltverträgliche Alternativen anzubieten. Eine der jüngsten Innovationen ist der Bioverbundstoff UPM Formi EcoAce, der Anfang 2020 eingeführt wurde. Dieser revolutionäre Bioverbundstoff basiert zu fast 100 % auf erneuerbaren Ressourcen. UPM Formi EcoAce enthält zertifizierte Holz- und Zellulosefasern sowie zertifizierte, erneuerbare PP-Polymere aus den TRUCIRCLE™-Lösungen von SABIC. Die erneuerbaren PP-Polymere bestehen aus holzbasiertem Rohstoff aus der Produktion von UPM Biofuels. Die BioVerno-Produktion von UPM ist von ISCC PLUS und RSB zertifiziert, und die Nachhaltigkeit des Materials wurde entsprechend überprüft.



Anfang 2020 führte Akvila Cutlery wiederverwendbares Besteck der nächsten Generation ein, das aus Rohstoffen auf Holzbasis hergestellt wird – UPM Formi EcoAce. Das Besteck besteht aus Weichholzfasern und ISCC-zertifiziertem Bio-Polypropylen, das aus Holzabfällen gewonnen wird, wodurch eine Abholzung entfällt. Das Material konkurriert wie viele andere Rohstoffe auf biologischer Basis nicht mit der Lebensmittelproduktion, was weltweit einzigartig ist.

Das wiederverwendbare Besteck aus Holzfasern von Nature Line besteht aus erneuerbaren, recyclingfähigen und nachhaltigen Rohstoffen. Nature Line ist die verantwortungsvollste Alternative zu herkömmlichem, auf fossilen Rohstoffen basierendem Einweg-Besteck aus Kunststoff, oder anderem biobasiertem Besteck. Diese neue Besteckreihe hat eine um mehr als 90 % bessere CO 2 -Bilanz als Besteck aus Kunststoff auf fossiler Basis für den Einmalgebrauch.

Die Produkte sind dank einer garantierten Wärmebeständigkeit von über 100 Grad außerdem robuster und langlebiger als Einwegbesteck und zudem für den Geschirrspüler geeignet. Produktsicherheit und Wiederverwendbarkeit des neuen Bestecks von Nature Line wurden im Rahmen von Lebensmittelmigrationstests geprüft und genehmigt. Haltbarkeitstests bei der Reinigung in Geschirrspülern für den Erhalt des EN 12875-Zertifikats werden derzeit durchgeführt.

Die EU wird bis 2021 bestimmtes Einwegbesteck verbieten, sodass es in vielen europäischen Märkten bereits eine hohe Nachfrage für diese Innovation gibt. In diesem neuen Zeitalter wird Akvila Cutlery wegweisend sein und die nachhaltigste Lösung für einen großen bestehenden Markt anbieten, der schnellen Veränderungen unterliegt. Das Besteck von Nature Line wird bereits in vielen gut ausgestatteten europäischen Lebensmittelketten und zum Teil auch außerhalb Europas verkauft.

UPM Biocomposites

UPM Biocomposites vereint Know-how und Technologien im Bereich der faserbasierten technischen Werkstoffe und schafft so einen Mehrwert aus erneuerbaren und recyclingfähigen Rohstoffen. UPM Biocomposites umfasst die Marken UPM ProFi (Außenprodukte für das Bauwesen) und UPM Formi (Granulate für Spritzguss- und Extrusionsanwendungen). Die Fertigungsanlagen von UPM Biocomposites befinden sich in Deutschland und Finnland. www.upmformi.com , www.upmprofi.com .

UPM

Wir liefern erneuerbare und verantwortungsbewusste Lösungen und Innovationen für eine Zukunft ohne fossile Rohstoffe in den folgenden sechs Geschäftsbereichen: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers und UPM Plywood. Als Branchenführer in Sachen Verantwortung verpflichten wir uns für das Programm der Vereinten Nationen, „UN Business Ambition for 1.5°C“ und die wissenschaftlich fundierten Ziele zur Abschwächung des Klimawandels. Wir beschäftigen weltweit insgesamt 18.700 Mitarbeiter, und unser Jahresumsatz liegt bei circa 10,2 Mrd. Euro. Unsere Aktien sind an der Wertpapierbörse Nasdaq Helsinki Ltd. notiert. UPM Biofore – Zukunft ohne fossile Rohstoffe. www.upm.com

Akvila Cutlery ist ein neu gegründetes finnisches Unternehmen, das auf einer 100-jährigen Tradition und Fertigungserfahrung aufbaut. Heute setzt Akvila Cutlery neue Maßstäbe und hat herkömmliche Besteckprodukte aus fossilen Rohstoffen durch Besteckprodukte aus nachhaltigen und erneuerbaren Rohstoffen auf biologischer Basis ersetzt. Akvila Cutlery stellt seine einzigartigen, umweltfreundlichen Produkte in Outokumpu im Osten Finnlands her.