(UPM, Lahti, 08.06.2020 11.00 EET) – UPM tarjoaa ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja fossiilisista raaka-aineista valmistettujen materiaalien tilalle. Yksi uusimmista innovaatioista on UPM Formi EcoAce -biokomposiitti, joka tuli markkinoille vuoden 2020 alussa. Tämä käänteentekevä biokomposiitti on lähes 100 % uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuva. UPM Formi EcoAce pitää sisällään sertifioituja puu- ja sellukuituja sekä sertifioitua, uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa PP polymeeria, SABICin TRUCIRCLE™ ohjelmasta. Sabicin uusiutuvat PP polymeerit ovat valmistettu puupohjaisesta UPM Biofuels tuotannon sivuvirrasta. UPM’n BioVerno tuotanto on sertifioitu sekä ISCC PLUS- että RSB -sertifikaateilla, joten materiaalin vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys varmistettu myös tämän mukaisesti.



Vuoden 2020 alussa, Akvila Cutlery toi markkinoille uuden sukupolven uudelleenkäytettävät aterimet, jotka ovat valmistettu puupohjaisesta UPM Formi EcoAce -materiaalista. Näiden aterimien valmistukseen on käytetty puukuituja sekä puupohjaista, ISCC-sertifioitua bio-polypropeenia, joka on valmistettu sellutuotannon sivuvirrasta, eikä näinollen edellytä puun kaatamista raaka-aineeksi. Tämä materiaali ei kilpaile ruokaketjun kanssa, kuten monet muut biopohjaiset materiaalit, joten se on täysin ainutlaatuinen maailmassa.

Nature Line uudelleen käytettävät, puukuituiset aterimet ovat valmistettu uusiutuvasta, kierrätettävästä ja vastuullisesta materiaalista. Nature Line tarjoaa mahdollisimman ympäristöystävällisen vaihtoehdon fossiilisista raaka-aineista valmistetuille kertakäyttöisille aterimille tai muille biopohjaisista materiaaleista valmistetuille vaihtoehdoille. Nature Line -aterimilla on yli 90 % alhaisempi hiilijalanjälki kuin fossiilisista raaka-aineista valmistetuilla kertakäyttöisillä muoviaterimilla. Aterimet ovat myöskin vahvempia ja kestävämpiä kuin kertakäyttöiset muoviaterimet ja niiden lämmönkestävyys on yli 100 astetta ja ne voi pestä asianpesukoneessa. Tuoteturvallisuus on testattu ja hyväksytty elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien testeillä. Konepesunkestävyystestit EN 12875 sertifikaatin mukaisesti ovat meneillään.

EU kieltää eräiden kertakäyttöisten aterimien käytön 2021, joten tällä innovaatiolla on jo suuri kysyntä monella Euroopan markkinalla. Tämä on uusi aika markkinoille ja Akvila Cutlery on näyttämässä tietä ja on tarjoamassa kaikkein ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon suureen, nopeassa murroksessa olevaan markkinaan. Nature Line -aterimet ovat jo myynnissä monissa hyvin varustetuissa päivittäistavaraketjuissa Euroopassa ja myös sen ulkopuolella.

