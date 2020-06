(UPM, Lahti, 8 Juin 2020 at 11:00 EET) – UPM s'efforce de rechercher des solutions alternatives durables aux matières premières fossiles et respectueuses de l'environnement. L'une de ses innovations les plus récentes est le biocomposite UPM Formi EcoAce lancé début 2020. Ce biocomposite révolutionnaire est constitué à près de 100 % de ressources renouvelables. UPM Formi EcoAce contient des fibres de bois et de cellulose certifiés, ainsi que des polymères PP renouvelables certifiés provenant des solutions TRUCIRCLE™ de SABIC. Les polymères PP renouvelables sont fabriqués à partir de matières premières à base de bois issues de la production d'UPM Biofuels. La production BioVerno d'UPM est certifiée par ISCC PLUS et RSB, et la durabilité du matériau a été vérifiée en conséquence.



Début 2020, Akvila Cutlery a lancé une nouvelle génération de couverts réutilisables, fabriqués à partir de matières premières entièrement à base de bois : UPM Formi EcoAce. Conçus à base de fibres de bois tendre et de déchets de bois provenant de bio-polypropylène certifié ISCC, ces couverts répondent à l'objectif zéro déforestation. Fait absolument unique au monde : ce matériau n'entre pas en concurrence avec la production alimentaire, comme c'est le cas de beaucoup d'autres matériaux biologiques.

Les couverts Nature Line réutilisables en fibre de bois sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables, recyclables et durables. Nature Line offre l'alternative la plus responsable qui soit pour remplacer les couverts actuels en plastique à usage unique et d'origine fossile ou biologique. L'empreinte carbone de cette nouvelle gamme de couverts est de plus de 90 % inférieure à celle des couverts à usage unique en plastique d'origine fossile.

Lavables et résistant à des températures supérieures à 100 degrés, ces produits sont également plus solides et plus durables que les couverts à usage unique. La sécurité et la réutilisabilité des nouveaux couverts Nature Line ont été testées et approuvées lors de tests de migration des aliments. Des tests de résistance au lave-vaisselle sont en cours en vue de l'obtention du certificat EN 12875.

Dans la mesure où l'UE interdira certains couverts à usage unique d'ici 2021, cette innovation est déjà très demandée sur de nombreux marchés européens. Dans ce nouveau contexte, Akvila Cutlery va jouer un rôle de chef de file en proposant la solution la plus durable à un grand marché dont les attentes ne cessent d'évoluer. Les couverts Nature Line sont déjà en vente dans de nombreuses chaînes d'épicerie européennes bien approvisionnées et, dans une certaine mesure, en dehors de l'Europe.

