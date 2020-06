(UPM, Lahti, 8 June 2020, 11:00 EET) – UPM mira a trovare soluzioni sostenibili per sostituire le materie prime basate sui combustibili fossili e fornire alternative ecologiche. Una delle innovazioni più recenti è il biocomposto UPM Formi EcoAce, lanciato all'inizio del 2020. Questo biocomposto rivoluzionario è quasi interamente basato su risorse rinnovabili. UPM Formi EcoAce contiene fibre di legno e cellulosa certificate, nonché i polimeri PP rinnovabili certificati delle soluzioni TRUCIRCLE™ di SABIC. I polimeri PP rinnovabili sono realizzati con materie prime a base di legno da UPM Biofuels. I prodotti BioVerno di UPM sono certificati da ISCC PLUS e RSB e la sostenibilità dei materiali è stata verificata di conseguenza.



All'inizio del 2020, Akvila Cutlery ha lanciato una linea di posate riutilizzabili di nuova generazione realizzata con materie prime interamente a base di legno, UPM Formi EcoAce. Le posate sono realizzate in fibre di legno dolce e biopolipropilene certificato ISCC derivato dagli scarti di legno per raggiungere l'obiettivo di azzerare la deforestazione. Il materiale non interferisce con la produzione alimentare come molti altri materiali biologici assolutamente unici al mondo.

Le posate in fibra di legno riutilizzabili Nature Line sono realizzate con materie prime rinnovabili, riciclabili e sostenibili. Nature Line rappresenta l'alternativa più responsabile per sostituire le attuali posate in plastica monouso basate sui combustibili fossili o qualsiasi altro tipo di posate a base biologica. Questa nuova linea di posate offre emissioni di carbonio ridotte di oltre il 90% rispetto alle posate realizzate in plastica monouso a base di combustibili fossili.

Questi prodotti sono inoltre più resistenti e durevoli rispetto alle posate monouso, con una resistenza al calore garantita di oltre 100° e la possibilità di lavaggio in lavastoviglie. La sicurezza del prodotto e la riutilizzabilità delle nuove posate Nature Line sono state testate e approvate nei test di migrazione dei prodotti alimentari. Sono in corso test di durata con lavaggio in lavastoviglie per ottenere la certificazione EN 12875.

Entro il 2021, l'UE metterà al bando alcune posate monouso, pertanto questa innovazione ha già una domanda elevata in numerosi mercati europei. In questa nuova era, Akvila Cutlery aprirà la strada e offrirà la soluzione più sostenibile all'ampio mercato esistente in rapida evoluzione. Le posate Nature Line sono già in vendita in molte catene di alimentari europee ben attrezzate e, in parte, al di fuori dell'Europa.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Ralf Ponicki, Director, UPM Formi business line, UPM Biocomposites, ralf.ponicki@upm.com

Petteri Vilkman, Sales Director, Akvila Cutlery, petteri.vilkman@akvila.com

UPM, relazioni con i media

Lun-Ven 9:00 - 16:00 EET

tel. +358 40 588 3284

media@upm.com

