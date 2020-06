Eco Environnement, l’un des principaux acteurs français de la rénovation énergétique dédiée aux bailleurs sociaux, industriels et aux collectivités, réalise une très forte croissance en annonçant un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros pour son dernier exercice, soit une hausse de près de 30 % sur l’année.

Créée il y a 12 ans, Eco environnement est une société de travaux spécialisée dans l’efficacité énergétique et les certificats d’économies d’énergie (CEE). De l’incitation à la valorisation des travaux, en passant par la vérification de la conformité des travaux, l’ensemble des collaborateurs du groupe accompagnent les clients sur l’intégralité de leurs projets sur toute la France.

Un développement soutenu sur les derniers mois

Ce positionnement industriel lui a permis de mener à bien plus de 200 chantiers sur les 12 derniers mois. La croissance importante du groupe a notamment été portée par l’obtention de très nombreux marchés auprès des collectivités et bailleurs sociaux qui depuis quelques années positionnent la rénovation énergétique de leurs parcs immobiliers comme un projet stratégique. Disposant d’un positionnement de spécialiste auprès de ces acteurs, Eco environnement est l’un des seuls experts du marché à pouvoir leur offrir toutes les garanties nécessaires pour réussir leurs projets.

Des perspectives prometteuses

Au regard de la qualité de service délivrée avec un taux de conformité de plus de 99 %, Eco Environnement devrait donc poursuivre son développement de manière soutenue sur les prochains mois. La crise du Coronavirus devrait également accélérer le lancement de nouveaux projets afin de protéger les plus vulnérables en leur proposant des logements écoresponsables et toujours moins énergivores. Sur cette année, Eco Environnement devrait également continuer de faire évoluer ses équipes et s’entourer de nouveaux experts dans tous ses départements pour mener à bien les nouveaux projets confiés par ses clients.

Jérémy TOUITOU, fondateur du groupe Eco Environnement « Depuis notre création, nous avons connu une solide croissance qui met en avant notre aptitude à proposer une offre de qualité qui nous permet de répondre efficacement aux attentes de nos clients bailleurs sociaux et collectivités sur toute la France. Nous nous positionnons incontestablement comme un acteur de référence qui permet à nos clients de mener à bien leur rénovation énergétique dans les meilleures conditions. Eco Environnement va continuer d’investir pour accroitre son avantage concurrentiel et étendre son offre de service. »