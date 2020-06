LONDRES et MONTRÉAL, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DalCor pharmaceutiques a annoncé aujourd'hui la nomination de Diane E. Sullivan au poste de chef de la direction commerciale à compter du 1er juin 2020. Mme Sullivan se joint à DalCor après avoir travaillé pour The Medicines Company où elle occupait le poste de directrice commerciale. Elle possède une vaste expérience de direction dans les domaines des sciences de la vie et de la technologie au sein de multinationales américaines et britanniques.



"Je suis ravie que Diane ait rejoint DalCor à ce moment où nous avons passé notre analyse de futilité de l’essai clinique dal-GenE et que nous poursuivons la promesse d'une médecine de précision dans les maladies cardiovasculaires afin d’améliorer le devenir des patients", a déclaré Dr Fouzia Laghrissi-Thode, PGD de DalCor, "l'expérience et la connaissance de Diane de l'environnement des sciences de la vie et des technologies de la santé font qu’elle est exceptionnellement qualifiée pour mener DalCor dans les prochaines phases, alors que nous continuons l'étude dal-GenE jusqu'aux résultats finaux".

Mme Sullivan est une dirigeante reconnue et, avant de rejoindre The Medicines Company, elle a occupé les postes de vice-présidente, accès aux marchés et stratégies pour les patients chez AstraZeneca, de vice-présidente, groupe de payeurs et de canaux de distribution pour les soins spécialisés chez Pfizer, de vice-présidente du marketing des systèmes de santé chez Wyeth et de directrice exécutive du développement commercial et stratégie mondiale chez GlaxoSmithKline dans le secteur des soins de santé grand public.

"DalCor est pleinement engagé à faire progresser la première médecine de précision pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires", a déclaré Mme Sullivan. "Au cours de ma carrière, j'ai travaillé à améliorer l'accès à des médicaments nouveaux et innovants pour les personnes dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits et je suis ravie de rejoindre une compagnie qui partage mon engagement à faire passer les patients en premier".

Mme Sullivan est titulaire d'une licence du Dickinson College et a siégé au conseil d'administration de la “National Association of Specialty Pharmacy, Professional Women's Roundtable, United Way Women's Initiative, Leadership Philadelphia et le Support Center for Child Advocates”. Elle siège également au conseil d'administration d'OrthogenRx.

À propos de DalCor

DalCor est le pionnier de la médecine de précision pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires. En combinant les connaissances génétiques et cliniques, le premier programme de développement de la société, le dalcetrapib, vise à réduire les événements cardiovasculaires et à obtenir des résultats cardiovasculaires supérieurs chez un sous-groupe de patients avec un profil génétique spécifique.

DalCor détient la licence exclusive mondiale du dalcetrapib, ainsi que les droits sur le marqueur génétique à utiliser avec le dalcetrapib. L'étude dal-GenE est maintenant entièrement randomisée et compte plus de 6 000 patients, les résultats finaux étant attendues pour 2021. Pour plus d'informations, visitez le site www.dalcorpharma.com .

