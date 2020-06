SKAGEN Fondene AS

June 08, 2020 08:36 ET

Med henvisning til tidligere fondsbørsmeddelelse af 23. januar 2020 for handel og afvikling af fonden SKAGEN Insight A (ISIN: NO0010801558) klasse DKK, kan det hermed oplyses, at fonden vil have sidste noteringsdag onsdag den 10 juni 2020 på NASDAQ Copenhagen.

Sidste Net Asset Value blev sat i fonden den 5. februar 2020 til kurs 75,3705 DKK og provenuet blev efterfølgende udbetalt til alle investorer.

En uafhængig revisor har revideret afviklingsregnskabet og bekræftet, at hverken investorer eller fonden er pålagt omkostninger i forbindelse med afviklingen.

Berørte investorer i fonden kan anmode om en kopi af revisorens bekræftelse ved at kontakte legal@skagenfondene.no.

Venlig hilsen

SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen

Adm. direktør

Stine Melsted

Compliance & Project Advisor