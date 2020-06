Portland, OR, June 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 该报告称,2019年全球 血 库 市 场 产生了138.5亿美元,预计到2027年将达到218.6亿美元,从2020年到2027年的复合年增长率为5.7%。该报告详细分析了不断变化的市场动态,关键投资 收入,驱动因素和机会,关键细分,价值链和竞争情景。

血液病患病率的上升,事故数量的增加以及老年人口的增加推动了全球血库市场的增长。 但是,严格的法规限制了市场的增长。 另一方面,新兴国家输血的增加为将来创造了新的途径。

Covid-19场景

•在大流行之后,血库一直缺乏血液,需要充足的存储空间来治疗冠状病毒患者。

•政府,医院和血库一直在呼吁从Covid-19康复的患者捐赠血浆,因为血浆中含有Covid-19抗体,有助于康复的患者对抗这种疾病。

•在一些国家,随着封锁的放松,政府已经发布了确保安全的准则,因为献血运动开始了。

根据产品类型,红细胞细分市场在2019年占据了近五分之二的市场份额,预计在预测期内将保持其收入方面的领先地位。然而,从2020年到2027年,血小板片段有望实现7.5%的最大复合年增长率。研究还分析了包括全血,血浆和白细胞在内的片段。

基于功能,测试部分在2019年占据最高市场份额,占全球血库市场近三分之一的份额,并将在预测期内保持其领导地位。然而,从2020年到2027年,收集领域的复合年增长率预计将达到6.7%。研究还分析了加工,存储和运输领域。

从地理位置上讲,欧洲在2019年占有最大的市场份额,占总市场份额的三分之一以上,预计在预测期内将保持最大的份额。但是,从2020年到2027年,预计亚太地区的复合年增长率最高,为6.4%。此外,在预测期内,北美的复合年增长率预计为5.0%。

活跃于全球血库市场的主要市场参与者包括 The American Red Cross, New York Blood Centre, Vitalant, Japan Red Cross Society, Australian Red Cross, America's Blood Centers, American Association of Blood Banks, Sanquin Blood Supply Foundation, Canadian Blood Services, and Blood Bank of Alaska.

