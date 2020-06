P4266D

Le nouveau design de référence de STMicroelectronics permet de réaliser des objets nomades compacts au coût optimisé, dotés de fonctions de distanciation sociale, de suivis des contacts et de notifications à distance

Cette solution évolutive et à basse consommation utilise un ensemble de circuits intégrés ST (système sur puce Bluetooth Low Energy, accéléromètre MEMS et émetteur-récepteur RF Sub-GHz) permettant une détection de distance précise, le blocage de tentatives de falsification ainsi que l’envoi de notifications à distance.

Elle convient aux bracelets utilisés en environnements professionnels ouverts ou fermés, tels que les usines, les bureaux et les établissements médicaux.

Genève, le 8 juin 2020 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la disponibilité d’un design de référence1 compact et de faible coût idéalement adapté à la surveillance de la distanciation sociale. Il permet la notification à distance ainsi que la transmission de fonctions d’alerte, l’anti-falsification et, le cas échéant, le suivi de contacts, en vue d’assurer la protection des personnes dans tous les environnements, notamment en cas de pandémie mondiale ou locale.

Utilisant la technologie Bluetooth basse consommation (Bluetooth Low Energy) grâce à l’intégration du système sur puce BlueNRG-2 très basse consommation avec puissance de sortie RF réglable, le design de référence BlueNRG-Tile mesure la puissance du signal des balises Bluetooth situées à proximité et détermine la distance de ces sources en temps réel. Le BlueNRG-2 peut être configuré, puis fonctionner en émettant un avertissement lorsqu’une autre balise pénètre dans un périmètre paramétrable, même sans connexion à un smartphone ou à un réseau 5G. Ce design de référence peut être complété par un émetteur-récepteur RF S2-LP très basse consommation de ST afin d’ajouter une fonction de communication bidirectionnelle entre l’objet et le cloud par l’intermédiaire du réseau mondial Sigfox « 0G ». Cela permet de configurer l’objet de façon privée et anonyme, d’envoyer des notifications et de créer un canal de communication pour les alertes d’urgence. Afin d’économiser l’énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie, un accéléromètre MEMS coupe l’alimentation de l’objet lorsqu’il n’est pas en mouvement. En option, une mémoire interne ou externe peut être utilisée pour assurer le stockage d’information localement, ce qui rend possible le suivi des contacts.

« Ce design de référence au coût optimisé aide nos clients à concevoir des solutions de distanciation sociale nécessaires dans tous les environnements où les employés doivent travailler en toute sécurité », a déclaré Benedetto Vigna, Président Groupe Produits Analogiques, MEMS et Capteurs, STMicroelectronics. « Ce design compact peut être utilisé tel quel pour une large gamme d’applications telles que les bracelets connectés, ou employé comme module complémentaire dans des lunettes, des casques, des masques ou des visières. »

Plusieurs membres du programme de partenariat « ST Partner » ont évalué et adopté ce design de référence comme base de leurs plateformes de distanciation sociale. Ces plateformes prennent en charge un large éventail de fonctionnalités, telles que les alertes de proximité ou l’enregistrement des contacts.

Le design de référence de distanciation sociale, ainsi que des détails techniques complémentaires concernant son fonctionnement, est disponible sur le site ST.com et dans le réseau de revendeurs de ST.

1 Carte électronique optimisée intégrant plusieurs circuits intégrés permettant un prototypage rapide de produits.







