TORONTO, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement de l’Ontario autorisera les restaurants et les bars à agrandir temporairement leurs terrasses extérieures pour accueillir en toute sécurité leurs clients et leur personnel, une fois que les établissements titulaires d’un permis auront été autorisés à réouvrir complètement à la clientèle. Cette action permettra de soutenir les travailleurs et les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration touchés par la pandémie de COVID-19.



À la suite d’une modification du règlement, les établissements titulaires d’un permis peuvent créer une terrasse adjacente à leurs locaux ou augmenter la taille de leurs terrasses une fois qu’ils sont autorisés à accueillir des clients sur place. Cette modification temporaire permettra au public de bénéficier en toute sécurité d’un service qui répond aux exigences de distanciation sociale et à d’autres directives de santé publique.

Bien que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) n’exige pas des titulaires de permis qu’ils fassent une demande ou paient des frais pour ces agrandissements temporaires, les établissements titulaires de permis doivent s’assurer qu’ils ont l’autorisation de leur municipalité et qu’ils satisfont à toutes les autres exigences applicables. Ces mesures seront en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021 à 3 heures du matin.

La province offre aussi un choix et une souplesse accrus aux fabricants d’alcool de l’Ontario en ce qui concerne l’emplacement des « points de vente », c’est-à-dire les restaurants et les bars situés dans les établissements vinicoles, les brasseries et les distilleries. À compter de maintenant, les points de vente ne doivent plus être situés sur le site de fabrication lui-même, mais peuvent être situés n’importe où à la même adresse municipale que le site de fabrication.

« Pendant cette période difficile, nous cherchons constamment des moyens d’être accommodants avec le secteur de l’hôtellerie, afin que, le moment venu, il puisse reprendre ses activités avec la certitude de pouvoir assurer la sécurité des clients et du personnel. Nous espérons que l’agrandissement des terrasses extérieures aidera nos établissements titulaires de permis à se remettre sur pied plus rapidement. »

Jean Major, registrateur et PDG, CAJO

