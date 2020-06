June 08, 2020 10:00 ET

June 08, 2020 10:00 ET

Portland, ODER, June 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht sammelte die Globale elektrofahrzeugindustrie 2019 $162,34 Milliarden ein und wird bis 2027 auf $802,81 Milliarden geschätzt. Der Bericht liefert eine detaillierte Analyse der top-investment-Taschen, top-gewinnen-Strategien, Treiber & Chancen -, Markt-Größe und-Schätzungen, wettbewerbsfähige Landschaft und schwankende Markt-trends.

Download Report Sample (256 Seiten PDF mit Erkenntnissen, Diagrammen, Tabellen, Zahlen) @ https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/2404

Steigende Nachfrage nach leistungsstarken, kraftstoffeffizienten und emissionsarmen Fahrzeugen sowie strenge Staatliche Vorschriften zur Emission von Fahrzeugen treiben das Wachstum des globalen elektrofahrzeugmarktes an. Die hohen Herstellungskosten und die geringere spritsparsamkeit und servicefähigkeit hemmen das Marktwachstum. Darüber hinaus bieten Technologiefortschritte und unterstützende Regierungsinitiativen in den kommenden Jahren neue Möglichkeiten.

Covid-19-Szenarien:

Um die Auswirkungen von COVID-19 einzudämmen, haben die Branchen einschließlich Automobil mehrere Projekte erstellt, die aufgrund der Sperrung.

Auf der anderen Seite hat China, das am stärksten betroffene Land und ein wichtiger Drehkreuz für die Automobilproduktion, seine Lieferketten in verschiedenen Regionen eingestellt. Dies hat große Auswirkungen auf die Globale elektrofahrzeugindustrie.

Darüber hinaus planen verschiedene Autohersteller, Ihre Pläne & Projekte zu revitalisieren und die Investitionen zurückzugewinnen, um die wiederherstellungsanforderungen im Markt zu erfüllen.



Holen Sie sich detaillierte covid-19 impact analysis auf dem Markt für Elektrofahrzeuge @ https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/2404?reqfor=covid

Der Globale elektrofahrzeugmarkt ist nach Typ, Fahrzeugtyp und region segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Batterie-Elektro-Fahrzeug (BEV), hybrid-Elektro-Fahrzeug (HEV) und plug-in-hybrid-Elektro-Fahrzeug (PHEV) unterteilt. Das segment hybrid electric vehicle (HEV) erzielte 2019 mit fast der Hälfte des weltweiten elektrofahrzeugmarktes den höchsten Marktanteil und dürfte seinen beherrschenden Anteil im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Auf der anderen Seite wird das Segment battery electric vehicle (BEV) von 2020 bis 2027 den höchsten CAGR von 23,3% aufweisen.

Basierend auf dem Fahrzeugtyp wird der Markt in Zweiräder, PKW und Nutzfahrzeuge eingeteilt. Das PKW-segment trug 2019 zu fast drei Vierteln des weltweiten elektrofahrzeugmarktes bei und wird seine Führungsposition im Prognosezeitraum weiter ausbauen. Das nutzfahrzeugsegment würde aber von 2020 bis 2027 den größten CAGR von 30,0% aufweisen.

Interessiert, die Daten zu Beschaffen? Erkundigen Sie sich hier @ https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/2404

Basierend auf der region wird erwartet, dass Nordamerika von 2020 bis 2027 den schnellsten CAGR von 27,5% beitragen wird. Auf der anderen Seite hielt Asien-Pazifik im Jahr 2019 mehr als die Hälfte des weltweiten elektrofahrzeugmarktes und dürfte seinen Löwenanteil während des Prognosezeitraums behalten. Der Bericht analysiert auch Regionen einschließlich Europa und LAMEA.

Schlüssel-Spieler operating in der EV-Markt zählen die Volkswagen AG, Tesla, BMW Group, Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Ford Motor, General Motors, BYD Company Motoren und Daimler AG, Energica Motor Company S. p.Ein.

Planen Sie einen Anruf mit unseren Analysten / Branchenexperten, um eine Lösung für Ihr Unternehmen zu Finden @ https://www.alliedmarketresearch.com/connect-to-analyst/2404

Ähnliche Berichte Haben Wir:

Low-Speed - Elektrofahrzeug-Markt: der weltweite low-speed - Elektrofahrzeug-Markt wurde auf $2,395.8 Millionen im Jahr 2017 geschätzt und wird bis 2025 $7,617.3 Millionen erreichen.

Elektro-LKW-Markt: der Globale Elektro-LKW-Markt ist in Antrieb, Fahrzeugtyp, Anwendung und region segmentiert.

Elektrobus-Markt: der Globale Elektrobus-Markt ist auf der Grundlage von Technologie, Größe und Geographie segmentiert.

Elektromobilität Roller Markt: die Elektromobilität Roller Markt ist segmentiert auf der Grundlage der Batterietyp, und Anzahl der Reifen.

E-Bikes-Markt: die Globale E-bikes Marktgröße wurde auf $16.34000000000 im Jahr 2017 bewertet und wird erwartet, $ 23.83000000000 bis 2025 zu erreichen, mit einem CAGR von 4.9% von 2018 bis 2025.

Über Uns Allied Market Research:

Allied Market Research (AMR) ist ein full-service Marktforschungs-und business-consulting Flügel von Allied Analytics LLP mit Sitz in Portland, Oregon. Allied Market Research bietet globalen Unternehmen sowie Mittel-und Kleinunternehmen eine unübertroffene Qualität von "Market Research Reports" und "Business Intelligence Solutions"."AMR hat eine zielgerichtete Sicht auf Business insights und Beratung, um seine Kunden bei strategischen Geschäftsentscheidungen und nachhaltigem Wachstum in Ihrem jeweiligen Marktbereich zu unterstützen.

Dies hilft uns, Marktdaten auszugraben, die uns helfen, genaue forschungsdatentabellen zu generieren und höchste Genauigkeit in unserer Marktprognose zu bestätigen. Jede und alle Daten in den von uns veröffentlichten berichten werden durch primäre interviews mit top-Beamten aus führenden Unternehmen der betroffenen Domäne extrahiert. Unsere sekundäre datenbeschaffungsmethodik umfasst Tiefe online-und offline-Forschung und Diskussion mit sachkundigen Fachleuten und Analysten in der Branche.