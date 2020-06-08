波特兰,OR, June 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据Allied Market Research发布的报告，全球电动汽车行业在2019年获得了1623.4十亿美元，预计到2027年将达到8028.1十亿美元，从2020年到2027年以22.6％的复合年增长率增长。 该报告详细分析了顶级投资口袋，顶级获奖策略，驱动因素和机会，市场规模和估计，竞争格局以及波动的市场趋势。

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对高性能、省油、低排放汽车的需求增加，以及政府对汽车排放的严格监管，推动了全球电动汽车市场的增长。 然而，高成本的制造和较少的燃油经济性和适用性制约了市场的增长。 此外，技术的进步和政府的支持性举措在未来几年提供了新的机会。

Covid-19场景:

为了遏制COVID-19的影响，由于封锁，包括汽车在内的行业已经制定了几个项目。

另一方面，中国作为受影响最严重的国家和汽车生产的主要枢纽，已经停止在不同地区的供应链运作。 这对全球电动汽车行业产生了重大影响。

此外，各种汽车制造商正在计划振兴他们的计划和项目，并收回投资，以满足市场的恢复需求。



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全球电动汽车市场根据类型、车辆类型和地区进行细分。 按类型，市场分为电池电动汽车（BEV），混合动力电动汽车（HEV）和插电式混合动力电动汽车（PHEV）。 混合动力电动汽车（HEV）部门在2019年占据最高市场份额，占全球电动汽车市场近一半的份额，预计在整个预测期内将保持其主导份额。 另一方面，电池电动汽车（BEV）部分预计将描绘从2020到2027的23.3％的最高复合年增长率。

根据车辆类型，市场分为两轮车，乘用车和商用车。 乘用车部门在2019年占据了全球电动汽车市场的近四分之三，预计在预测期内将继续保持领先地位。 然而，商用车部分将描绘2020至2027年期间最大的30.0％的复合年增长率。

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根据该地区，从2020到2027，北美预计将贡献27.5％的最快复合年增长率。 另一方面，亚太地区在2019年占据了全球电动汽车市场的一半以上，预计在整个预测期内将保持其最大份额。 该报告还分析了欧洲和LAMEA等地区。

电动汽车市场的主要参与者包括大众汽车公司、特斯拉、宝马集团、日产汽车公司、丰田汽车公司、福特汽车、通用汽车、比亚迪汽车公司和戴姆勒公司、Energica汽

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