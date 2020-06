Les emplacements qui répondent aux exigences de chacune des trois phases du programme seront autorisés à afficher la signalisation Checked by NSF™. Les contrôles de conformité sont effectués par auto-évaluation à l’aide de la nouvelle application Checked by NSF™ ou par des vérifications à distance ou sur site.

MONTRÉAL, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’organisation mondiale de santé publique NSF International a lancé aujourd’hui un nouveau programme pour aider les entreprises, les écoles et les institutions culturelles à prendre les mesures nécessaires pour rouvrir et rester ouvertes tout en minimisant le risque de propagation du coronavirus pour les clients, les visiteurs et les employés. Le nouveau programme Checked by NSF™ de NSF comprend une grande variété de services tels qu’une application pour téléphone intelligent qui détaille les exigences en matière de prévention contre la COVID-19 pour des types d’entreprises particuliers, des services de conseil approfondis et des plans de réouverture personnalisés basés sur les dernières directives de santé publique.



« Les autorités de santé publique ne manquent pas de conseils à donner, a déclaré Paul Medeiros, directeur général du groupe de conseil et de services techniques de NSF International. Les gens reçoivent plein de conseils, mais ils ont besoin d’aide concrète pour les appliquer à leur propre situation. »

NSF offre actuellement un service de consultation pour le Detroit Institute of Arts et Midtown Detroit, Inc. sur les plans de réouverture et de prévention contre la COVID-19.

Indépendamment des services de conseil et de consultation, NSF vérifie les installations pour s’assurer que les mesures préventives appropriées sont en place. Le service Checked by NSF™ fournit aux propriétaires et gestionnaires d’entreprises des données précieuses sur leur propre préparation à la réouverture et offre une tranquillité d’esprit aux clients et aux visiteurs qui pourraient craindre d’être exposés au virus.

« Les services sont conçus pour être flexibles, car chaque entreprise ou site aura des besoins et des exigences différents, a ajouté Medeiros. Pour certains clients, l’utilisation de notre application et d’une liste de vérification spécifique à l’industrie peut suffire. Mais d’autres souhaitent des consultations plus approfondies sur des emplacements et des problèmes spécifiques. Et certains veulent simplement que nous vérifiions leurs emplacements pour nous assurer qu’ils ne passent à côté de rien. »

Les trois phases comprennent les tâches et procédures requises pour la préouverture, la réouverture et le maintien de l’ouverture. Un code QR sur l’affiche aide les clients à valider les réclamations et à comprendre ce que chaque emplacement fait pour protéger les visiteurs et les employés de la COVID-19.

Les trois phases du programme couvrent les exigences suivantes :

Phase 1 (préouverture) : à la fin de la phase 1, l’emplacement a terminé l’élaboration des procédures, des politiques et des plans de sécurité requis.

à la fin de la phase 1, l’emplacement a terminé l’élaboration des procédures, des politiques et des plans de sécurité requis. Phase 2 (réouverture) : à la fin de la phase 2, l’emplacement a mis en place les procédures, les politiques et les plans de sécurité requis.

à la fin de la phase 2, l’emplacement a mis en place les procédures, les politiques et les plans de sécurité requis. Phase 3 (maintien de l’ouverture) : dans la fin de la phase 3, l’emplacement est à même de maintenir et d’améliorer les procédures et les politiques de sécurité requises.

« La COVID-19 est une nouveauté, mais pas le contrôle des infections et les bonnes exigences d’hygiène. NSF effectue ce genre de travail de santé et de sécurité publiques depuis 75 ans », a mentionné Medeiros.

Pour de plus amples renseignements sur les services Checked by NSF™, veuillez contacter NSFquebec@nsf.org . Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec Imen Ben Thabet, à ibenthabet@nsf.org , ou composer le 450 812 9690.

NSF International ( nsf.org ) est une organisation mondiale indépendante qui facilite l’élaboration de normes et qui teste et certifie des produits pour les industries de l’alimentation, de l’eau, des sciences de la santé et des biens de consommation afin de réduire les effets néfastes sur la santé et de protéger l’environnement. Fondée en 1944, NSF s’est engagée à protéger la santé et la sécurité des personnes dans le monde entier. Présente dans 180 pays, NSF International est un centre de collaboration de l’Organisation panaméricaine de la santé et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la sécurité sanitaire des aliments, la qualité de l’eau et l’environnement intérieur.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/145f519b-df9b-4e74-a1a1-d9b19730f0e8