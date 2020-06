QUÉBEC, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada est heureuse de l’annonce de cet après-midi effectuée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, et par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, à propos de la réouverture des salles à manger de restaurants à compter du 15 juin à l’extérieur de la grande région de Montréal (22 juin pour Montréal). La réouverture permettra enfin de recevoir davantage de clients et de reprendre un mode de fonctionnement plus complet.



« Le gouvernement du Québec a bien fait les choses dans des circonstances qui ne sont pas faciles. Impliquer les principales associations de restauration dès le départ a fait une différence dans la réussite du processus », a mentionné David Lefebvre, vice-président aux Affaires fédérales et pour le Québec chez Restaurants Canada. « Le Québec poursuit son déconfinement de manière progressive et posée et nous sommes satisfaits que l’ensemble de la restauration puisse retrouver une forme de normalité avant la Saint-Jean-Baptiste et le lancement officiel de l’été », a ajouté David Lefebvre.

Selon le plus récent sondage de Restaurants Canada, près de 10% des restaurants disent être fermés pour de bon et un autre 18% attend de voir les mesures gouvernementales pour prendre une décision. « C’est certain que le type de relance que propose le Québec fera une différence », a conclu David Lefebvre.

Des mesures qui ont du sens

Restaurants Canada reconnaît que le gouvernement du Québec, la CNESST et la santé publique se sont inspirés des usages communs dans d’autres industries pour guider la réouverture des restaurants. Ainsi, les guides et mesures présentés aujourd’hui se joignent à des initiatives déjà annoncées pour donner un coup de pouce au secteur de la restauration.

Parmi les mesures présentées, on note que la distanciation de deux mètres n’est pas assortie d’une limite de capacité en pourcentage des places disponibles. C’est un acquis majeur selon Restaurants Canada. Sur ce plan, Québec innove par rapport aux autres provinces canadiennes en taillant sa mesure de manière à laisser plus de liberté aux restaurateurs dans l’application des exigences de santé publique. C’est une bonne nouvelle compte tenu que le pourcentage d’occupation est arbitraire tandis que le deux mètres de distance est applicable de manière plus uniforme.

De plus, l’aménagement sur l’agrandissement des terrasses, l’amendement au projet de loi 61 contre les évictions commerciales et la définition de ce qu’est un restaurant permettront, nous l’espérons, une relance prudente mais efficace.

Notre secteur se réjouit aussi que les nouvelles mesures ne viennent pas perturber les activités ayant cours en restauration depuis la mi-mars, soit la livraison, les commandes pour emporter et le service au volant. Depuis 12 semaines, les restaurateurs ont été reconnus comme un service essentiel. Ils ont pris cette désignation au sérieux en continuant de servir leurs clients sans qu’aucune éclosion importante de COVID-19 ne puisse être liée à leurs activités. Nous demandons à l’ensemble de notre industrie de continuer de faire aussi bien les choses afin de continuer de faire partie de la solution dans la lutte au virus et à sa propagation.

Prochaines étapes

Tandis que 50% des restaurateurs auront des problèmes sérieux de liquidité au moment de rouvrir, le gouvernement du Québec devra continuer de trouver des moyens d’aider financièrement notre secteur. Tandis que le coût estimé pour relancer un restaurant ayant 8- places assises est d’environ 45 000$, une aide pour la reconstruction des inventaires, une garantie de prêt pour la relance et un soutien au loyer proportionnel au volume de vente seront des revendications de Restaurants Canada. Enfin, nous estimons une baisse marquée du tourisme pour une période de 6 à 18 mois, y compris pour le tourisme d’affaires. Il s’agit d’autant de revenus perdus qui devront être pris en compte par les autorités publiques.

Qui sommes-nous?

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant plus de 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. L’association a plus de 6 000 membres au Québec. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie.

Pour renseignements: David Lefebvre, 613 325-3298, dlefebvre@restaurantscanada.org