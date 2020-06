MONTRÉAL, 08 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a mandaté le pionnier de l’environnement audio numérique Targetspot pour monnayer la publicité audio numérique diffusée sur l’ensemble des services Stingray Musique, y compris les chaînes télé gratuites soutenues par la publicité (chaînes FAST) et l’appli mobile Stingray Musique. En vertu de ce partenariat valide à l’échelle mondiale, les annonceurs et les marques seront en mesure d’acheter aisément des actifs audio de Stingray pour s’adresser à un public sans cesse croissant de passionnés de musique.



Selon un sondage mené en mars 2020, le coronavirus a eu une incidence directe sur la consommation médiatique à domicile dans toutes les régions du globe. En effet, 35 pour cent des répondants ont affirmé avoir utilisé davantage les services de diffusion en continu en raison de la pandémie de COVID-191. Cette hausse constitue une occasion en or pour les annonceurs, qui s’adressent désormais à davantage d’auditeurs réceptifs.

Fondé en 2007, Targetspot est aujourd’hui un chef de file mondial des ventes audio, et possède des bureaux à l’échelle de l’Amérique du Nord et de l’Europe. L’entreprise détient et exploite son propre écosystème de données et gère plus d’un milliard d’impressions audio sur une base mensuelle. La vaste expertise de Targetspot constitue le complément parfait à l’offre musicale de Stingray. Selon les modalités de cette entente internationale exclusive, Targetspot monnayera pendant deux ans l’espace publicitaire audio de Stingray, qui regroupe 70 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

Stingray permet aux utilisateurs d’accéder gratuitement à des expériences musicales de qualité sur son appli Stingray Musique et ses chaînes audio soutenues par la publicité proposées par les plus importants fournisseurs de services par contournement, dont XUMO et LG. Ce nouveau partenariat entre Targetspot et Stingray ouvre la voie à des gains considérables en matière de recettes publicitaires.

« Targetspot est le partenaire idéal pour soutenir la croissance et l’évolution de la stratégie audio numérique internationale de Stingray », a déclaré Ryan Fuss, vice-président principal des solutions publicitaires de Stingray. « Notre désir partagé de proposer des expériences publicitaires de qualité aux auditeurs a été un facteur clé dans notre décision de nous associer à Targetspot. Sa technologie de pointe et son équipe des ventes internationale de premier plan créent une valeur ajoutée qui différenciera assurément notre catalogue audio auprès des annonceurs. Cette collaboration est hautement prometteuse pour l’avenir de nos activités publicitaires à l’échelle mondiale. »

« On dit souvent que les consommateurs suivent le contenu, et que les annonceurs suivent les consommateurs. En ce sens, la stratégie de distribution des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité de Stingray Musique est brillante, puisqu’elle offre aux annonceurs une façon unique et attrayante d’aller à la rencontre du public », a expliqué Dominick Milano, vice-président du développement des affaires pour l’Amérique du Nord chez Targetspot. « Les marques peuvent tirer profit de ces plateformes uniques pour développer des actifs créatifs selon le contexte. Comprendre ce que les auditeurs veulent entendre, sur quelle plateforme et à quel moment constitue un atout de taille. »

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

À propos de Targetspot

Targetspot, une division d’AudioValley (Euronext Growth Paris – Bruxelles : ALAVY; BE0974334667), est la plateforme de publicité audio numérique la plus évoluée de l’industrie. Son offre vaste et diversifiée aide les éditeurs et les annonceurs à diffuser et à vendre leurs actifs audio numériques. À titre de pionnier de la diffusion audio en continu, de la distribution publicitaire et de la publicité programmatique, Targetspot met les annonceurs, les éditeurs et les auditeurs en contact à l’aide de sa technologie exclusive et de ses solutions multiappareils. Pour en savoir plus, visitez le www.targetspot.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362

