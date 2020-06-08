美國佛羅里達州威靈頓, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Barbuto＆Johansson, P.A.律師事務所及訴訟律師Neil Rothstein先生（擁有30多年的證券集體訴訟經驗，經手案件包括針對ENRON和Halliburton的訴訟）告知投資者，已經代表愛奇藝公司股票投資者提出集體訴訟。 （NASDAQGS： IQ ）在2018年3月29日至2020年4月7日（「集體訴訟期間」）之間進行。鼓勵在集體訴訟期間購入愛奇藝證券的投資者在2020年6月15日之前（即當日作為首席原告提出的請求）與本公司聯絡，討論案件及其在集體中的地位。



根據起訴書，在集體訴訟期間，愛奇藝在業務和運營方面嚴重誤導了投資者。據稱，部分原因是在集體訴訟期間，愛奇藝未能披露該公司誇大了其收入數字和用戶數量，並誇大了其費用以掩蓋欺詐行為。2020年4月7日，Wolfpack Research發表了一份報告，其中詳細說明愛奇藝如何誤導了投資者，並且未在註冊聲明中大體上披露相關信息。

請注意：BARBUTO & JOHANSSON, P.A.建議虧損額超過10萬美元的股東與本公司保持聯絡。首席原告的申請將於2020年6月15日到期。

如果您在上述期限內購入了愛奇藝公司的股票，您可以（無需承擔義務或費用）聯絡本事務所的執行合夥人Anthony Barbuto，致電(888) 715-2520或經電郵 anthony@barjolaw.com ；或Neil Rothstein，其電郵是 neil@barjolaw.com 。 股東亦可以在公司 網站上 填寫網上表格。一名律師與您聯絡以討論此案、您作為集體訴訟成員的選擇或您對於集體訴訟過程的任何疑問。