波士顿, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理解决方案领先提供商 Anaqua 今天宣布、 通用汽 车 （GM）已选择Anaqua来帮助管理其广泛的全球专利和设计组合。



根据协议、通用汽车将利用Anaqua 提供的全面集成软件和服务、 在全球范围内简化其 知识产权管理的生命周期。 作为公司的中央知识产权管理系统、Anaqua将帮助支持通用汽车的发明、专利和设计管理、加强内外部顾问之间的协作、提供专利年费支付服务、并提供实时知识产权的数据分析和预测效能、以强化其知识产权策略。

Anaqua首席执行官Bob Romeo表示、“作为全球最大且最有创新力的汽车制造商之一、 我 们非常高兴地欢迎通用汽车成为Anaqua的客户。通用汽车对 Anaqua 的信任进一步证明 成功的知识产权管理在全球汽车行业中的重要性、并体现出Anaqua作为该行业在全球 持续创新领域的关键合作伙伴的地位。”

通用汽车是一家全球企业、致力于为人们提供更安全、更好以及更可持续发展的交通方式。 通用汽车、 其子公司及其合资公司销售雪佛兰 、别克、GMC、凯迪拉克、霍顿、宝骏、五菱等品牌车辆。

关于Anaqua

Anaqua是一家一体化端到端创新和知识产权管理解决方案优质提供商、所服务的客户 包括半数以上的美国排名前25的专利申请人、半数以上的全球前25大品牌、以及越来越多 极富声望且最具前瞻性的律师事务所。公司的全球运营总部位于波士顿、在欧洲和亚洲设有 办事处。Anaqua的知识产权平台获全球近一百万知识产权高管、律师、律师助理、管理者 和创新者所采用。其解决方案套件将最佳实践工作流程与大数据分析和科技支持的服务相结合、创造了一个智能环境、旨在为知识产权战略提供信息、从而支持知识产权决策并 简化运营。 要获知更多信息、请访问 anaqua.com 。