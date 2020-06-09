波士頓, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為全球領先的創新和知識產權管理解決方案供應商 Anaqua 今天宣佈、 通用汽車 (GM)剛選用 Anaqua 協助管理其廣泛的全球專利和設計產品組合。



透過協議、通用汽車將運用Anaqua全面整合的軟件和服務以助簡化其全球知識產權管理的生命週期。作為企業的集中式知識產權管理系統、Anaqua 將協助支援通用汽車發明、專利和設計管理、加強內部和外部法律顧問的協作、提供專利年金支付服務、並提供實時知識產權的數據分析和預測效能、以強化其知識產權策略。

Anaqua 行政總裁 Bob Romeo 表示：「作為全球最大和最創新的汽車製造商之一、我們很高興歡迎通用汽車加入 Anaqua 的客戶名單。通用汽車對 Anaqua 的信任進一步證實成功知識產權管理在全球汽車業界的重要性，以及 Anaqua 作為全球業內持續創新的關鍵合作夥伴的地位。」

通用汽車公司是一家全球公司、致力於為人們提供更安全、更好、更可持續的交通方式。通用汽車、其子公司及其合資企業以雪佛蘭、別克、GMC、凱迪拉克、霍頓、寶駿和五菱等品牌銷售汽車。

關於 Anaqua

Anaqua是整合、端到端創新和知識產權管理解決方案的優質供應商、提供服務的對象包括美國排名前 25 位專利申請者的 50% 以上、全球排名前 25 位品牌的 50% 以上、以及越來越多最享負盛名的前瞻性律師事務所。公司的全球業務總部位於波士頓、在歐洲和亞洲設有辦事處。Anaqua 的知識產權平台在全球各地獲得接近 100 萬名知識產權 行政人員、律師、律師助理、經理和創新者使用。其解決方案套件將最佳實踐工作流程與大數據分析和技術支援服務結合、以制訂一個旨在為知識產權策略提供資訊、支援知識產權決策和簡化知識產權操作的智能環境。如需關更多應訊、請瀏覽 anaqua.com 。

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公關經理 - Anaqua

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