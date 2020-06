AS LHV Group

June 09, 2020 01:01 ET

June 09, 2020 01:01 ET

AS LHV Group teenis 2020. aasta mais 2,8 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 2,6 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,3 miljonit eurot puhaskasumit.

Eriolukorrast tingituna heitliku aprilli järel iseloomustas maikuud LHV jaoks ärimahtude taastumine ning mitme olulise projektiga lõpusirgele jõudmine. Suurenemas on nii laenuportfell, hoiuste maht kui ka fondide maht. Ettevõtete panganduse laenuportfell kasvas 12 miljoni euro ja jaelaenude portfell 10 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiused kasvasid kuuga 159 miljoni euro võrra, sh maksevahendajate hoiused 116 miljoni euro võrra ja eraisikute hoiused 17 miljoni euro võrra.

Muidu tavapäraste tulude ja kuludega kuu tulemusi mõjutas ka erakorralisest panga likviidsuportfelli ümberhindlusest tekkinud 0,3 miljoni euro suurune finantskulu. Tänu väiksematele allahindlustele 2,8 miljoni euroni ulatunud puhaskasumi tõttu edestab LHV uuendatud finantsplaani 2,6 miljoni euro võrra.

LHV pensionifondidel oli mais tugev tootlus. Teise samba fondide maht kasvas mais 15 miljoni euro võrra ning aktiivsete pensioniklientide arv kasvas neljandat kuud järjest.

Maikuus tutvustasime avalikult LHV rohelist tegevuskava – oleme alustanud jätkusuutliku panganduse põhimõtete rakendamist kogu ettevõtte tegevuste lõikes, samuti oleme toonud turule esimesed rohelised finantstooted: pensionifondi, kodulaenu, liisingu ja järelmaksu. Olulise uudisena alustasime mais taas Eesti residentidest eraisikutele ja Eestis registreeritud juriidilistele isikutele dollarimaksete pakkumist.

Juuni alguses teatasime kahe suure projekti vahefinišist: emiteerisime pandikirju 250 miljoni euro väärtuses ning sõlmisime ostulepingu Danske Banki ettevõtete- ja avaliku sektori laenuportfelli ostuks. Pandikirjade väljastamine vähendab LHV jaoks oluliselt intressikulusid, samas kui eeldatavalt oktoobris lõpule viidav laenuportfelli ost kasvatab LHV laenumahtusid hüppeliselt 15% võrra.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 221 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus