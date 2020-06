Lehdistötiedote 09.06.2020, KLO 09:00

Nordic ID, RFID – ratkaisuja kehittävä teknologiayhtiö, tuo markkinoille uuden järeän tuotelukijan teolliseen käyttöön.

“Teolliset asiakkaamme ovat kysyneet Android -pohjaista kestävää RFID - laitetta, joka olisi kehitetty erityisesti vaativiin toimintaympäristöihin. Nordic ID HH85, meidän laiteperheemme kovin jäsen, vastaa teollisuuden ja keskusvarastojen tarpeisiin. Keskusvarastojen ja teollisuuden vaatimukset poikkeavat vähittäiskaupan tarpeista. Nordic ID HH85:n muotoilussa huomioidaan nämä eristyitarpeet. Lukijan ”kumipuskuri”, IP65 - luokitus ja pistoolikahva vastaavat teollisten alojen laatustandardeihin,” kertoo Paul Murdoch, liiketoiminnan kehitys.

Tätä kevyttä mutta kestävää kannettavaa lukijaa on helppo käyttää myös hanskat kädessä. Akunkesto on 18 tuntia, mikä tuo kaivattua lisätehokkuutta tekemiseen. Kun akkua ei tarvitse vaihtaa kesken työvuoron pystyvät työntekijät keskittymään ydintoimintaan.

Insinöörityön taidonnäyte

“Olen ylpeä kehitystiimistämme. He ovat jälleen kerran ylittäneet asetettuja odotuksia. Nordic ID HH85 on oikea insinöörityön taidonnäyte. Sen innovatiivinen muotoilu on suoraviivainen ja kevyt, mutta vastaa silti keskusvarastojen ja tehtaiden kestävyysvaatimuksia,” sanoo Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja Nordic ID.

Nordic ID HH85 -lukija laajentaa Nordic ID:n kannettavien laitteiden valikoimaa. Tämä järeä lukija on yhtiön kasvavan Android -tuoteperheen uusin tulokas ja kasvattaa laiteportfoliota entisestään.

Lue lisää:

Nordic ID Android - sarja

Englanninkielinen Nordic ID HH85 - tuotesivu

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski

Toimitusjohtaja, Nordic ID Oyj

juuso.lehmuskoski@nordicid.com

Puh. +358 40 510 3790

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö (NORDID) on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. Lisätietoa: nordicid.fi .

