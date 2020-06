June 09, 2020 02:18 ET

AS "Olainfarm" padomei 8. jūnijā iesniegumu par amata atstāšanu iesniedzis līdzšinējais valdes loceklis Lauris Macijevskis. Atbilstoši tam, viņš turpinās pildīt līdzšinējos pienākumus līdz 12. jūnijam. Lauris Macijevskis AS “Olainfarm” valdē darbojās kopš 2019. gada 4. aprīļa, un viņa uzdevums bija pārmaiņu un krīzes vadība.



2019. gads ir bijis vissekmīgākais AS “Olainfarm” vēsturē. 2019. gada laikā Koncerna ieņēmumi pārsniedza 137 milj. EUR, bet tīrā peļņa 2019. gadā bija 23,63 milj. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Koncerna tīrās peļņas apmērs.

“AS “Olainfarm” pavadītais laiks ir bijis profesionāli ļoti saistošs. Paldies “Olainfarm” komandai un uzņēmuma padomei par konstruktīvo sadarbību. Atstāju savus amata pienākumus ar labi padarīta darba sajūtu un uzņēmumam esot teicamā finanšu stāvoklī. Ņemot vērā “Olainfarm” ambiciozos plānus, arvien lielāka loma uzņēmuma attīstībā būs farmācijas nozares profesionāļiem, kuri šobrīd “Olainfarm” valdē ir spēcīgi pārstāvēti. Savu profesionālo nākotni esmu izlēmis saistīt ar privāto uzņēmējdarbību, plašāk daloties ar savu ekspertīzi un pieredzi,” pieņemto lēmumu komentē Lauris Macijevskis.

“Vēlamies Laurim Macijevskim izteikt atzinību par paveikto “Olainfarm” labā un novēlēt profesionālos panākumus arī turpmāk. Viņa darbs aizvadītajā periodā ir palīdzējis uzņēmumam pārmaiņu laikā nostiprināt pozīcijas un radīt spēcīgu pamatu turpmākai darbībai,” uzsver AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

Savus turpmākos profesionālos izaicinājumus Lauris Macijevskis redz kopā ar citiem partneriem dibinātā uzņēmumā, kuram būs divi darbības virzieni – investīciju piesaiste jauniem attīstības projektiem un palīdzība finanšu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.