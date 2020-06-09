|AUCTION DATE:
|JUN 9, 2020
|START DATE:
|JUN 10, 2020
|MATURITY DATE:
|JUN 17, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|380.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD JUN 10-17 2020: 752 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 372 BLN SEK.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JUN 10 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON JUN 10, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Sveriges Riksbank
Stockholm, SWEDEN
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