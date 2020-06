Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 9.6.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa automaation kaasunpuhdistusjärjestelmään Viridorin jätteenkäsittelylaitokselle Dunbariin, joka sijaitsee East Lothianissa Skotlannissa. Ainutlaatuinen järjestelmä ottaa talteen hiilidioksidia ja jalostaa kaatopaikkakaasusta liikennepolttoainetta. Teknologian toimittaa hollantilainen CarbonOrO-yhtiö.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Automaatiotoimitus ajoittuu heinäkuulle 2020, ja puhdistusjärjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2020.

”Valmet on Viridorin pitkäaikainen kumppani, ja yhtiö on toimittanut Valmet DNA -automaatio- ja informaationhallintajärjestelmiä useimpiin energiantalteenottolaitoksiimme. Aiomme Dunbarissa hyödyntää jätteen ja tehdä siitä arvokasta polttoainetta, mikä auttaa aktiivisesti Isoa-Britanniaa saavuttamaan kunnianhimoiset ympäristö-, energiaresurssi- ja energiatehokkuustavoitteensa. Kaatopaikkakaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi on juuri oikea keino näiden tavoitteiden toteuttamiseksi”, sanoo Viridorin toimitusjohtaja Phil Piddington.

”Meillä CarbonOrOssa on kunnianhimoiset kasvusuunnitelmat uudelle kaasunpuhdistusteknologiallemme. Olemme tyytyväisiä, että Valmet toimii ympäri maailmaa, ja sillä on uskottava asema kestävän kehityksen kärkijoukossa. Yhtiö on kehittänyt kilpailukykyisen ratkaisun ja pystynyt osoittamaan, että teknologiassa on otettu huomioon laitteistokokonaisuuden turvallinen etävalvonta ja suorituskyvyn seuranta”, sanoo CarbonOrOn toimitusjohtaja Pieter Verberne.

”Valmet on merkittävä toimija Ison-Britannian jätteenpolttosektorilla, ja olemme kehittäneet automaatioratkaisuja myös biokaasulle. Tässä hankkeessa tullaan hyödyntämään Valmetin teollisen internetin tarjoomaa vielä laajemmin, kun käyttöön otetaan useampia yksiköitä”, sanoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Chris Heywood Valmetin Automaatio-liiketoiminnasta.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää Valmet DNA -automaatio- ja informaationhallintajärjestelmän ja kaasulaitteiston sähköistyksen sekä suunnittelun, tehdastestauksen, asennuksen, käyntiinajon ja koulutuksen. Osa kaasulaitteistosta sijaitsee räjähdysherkissä tiloissa, joten järjestelmän prosessiohjaimet on kahdennettu. Toimitukseen kuuluu myös Valmetin teollisen internetin (VII) ratkaisuja.

Tietoa asiakkaista Viridor ja CarbonOrO

Viridor Waste Management Ltd. -yhtiöllä on yli 300 kierrätys-, energiantalteenotto- ja kaatopaikkajätettä hyödyntävää laitosta, mikä tekee sen verkostosta Ison-Britannian laajimman. Yhtiö toimii yhteistyössä yli 150 paikallisen viranomaisen ja suurasiakkaan kanssa, ja sillä on 32 000 asiakasta ympäri maata.

CarbonOrOn missio on hillitä ilmastonmuutosta muuttamalla kaatopaikkoja tai anaerobisia mädättämöitä uusiutuvan energian lähteiksi tai erottamalla hiilidioksidi savukaasusta.

