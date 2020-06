9. juni 2020

Selskabsmeddelelse nr. 27/2020

Alm. Brands bestyrelse peger på Rasmus Werner Nielsen som adm. direktør for Alm. Brand A/S

I forlængelse af oplysninger i medierne angående rekrutteringen af adm. direktør i Alm. Brand A/S skal selskabet hermed oplyse, at Alm. Brand har anmodet Finanstilsynet om godkendelse i henhold til ”fit & proper”-reglerne, efter at bestyrelsen i forlængelse af en grundig rekrutteringsproces peger på Rasmus Werner Nielsen som adm. direktør for selskabet.

Anmodningen til Finanstilsynet er givet med henblik på en bekræftelse af Finanstilsynets tidligere ”fit & proper” godkendelse af Rasmus Werner Nielsen som adm. direktør i Alm. Brand A/S i december 2019.

Bestyrelsen og selskabet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

