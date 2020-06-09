魁北克拉瓦勒, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altasciences 今天宣布，任命Gaetano Morelli博士为首席医疗官，2020年5月14日起生效。



Morelli博士是加拿大魁北克医生学院会员，拥有30多年的医学经验和20多年的全球临床研究背景。2013年他以肠胃科顾问身份加入Altasciences，后于2017年与Altasciences签约成为正式雇员，先后担任医学顾问和临床PI（主要研究者），现在则是首席医疗官。

“自2017年加入公司以来，Morelli博士的工作以及在临床研究和医院领域数十年的经验为我们的研究带来了助益。在我们应对早期药物开发复杂性的工作中，Morelli博士作为首席医疗官将继续为我们的北美团队和全球申办者提供关键见解，” Altasciences首席执行官Chris Perkin表示。

加入Altasciences之前，Morelli博士担任MDS Pharma全球医疗总监超过10年，负责位于加拿大、美国和爱尔兰的五处临床机构。Morelli博士是蒙特利尔麦吉尔大学的医学副教授。他也一直从事麦吉尔大学医院中心的工作。此外，他还是麦吉尔大学一家附属医院的肠胃科（GI）内窥镜检查主任。他是多项跨国多中心临床试验的主要调查员。

关于Altasciences

Altasciences 是一家具有前瞻性思维的中等规模合同研究组织，为制药和生物技术企业提供临床前及临床药理学领域具有实效性和灵活性的研究方法，包括配方、制造和分析服务。 25年多以来，Altasciences与申办方合作，为基于专业知识、更快且更全面的早期药物开发决策提供支持。Altasciences的一体化全方位服务解决方案包括 临床前安全性测试 、 临床药理学和概念验证 、 生物分析 、项目管理、医学写作、生物统计学和数据管理，且均可根据申办方的具体要求进行定制。Altasciences帮助申办方以更快的速度为有需要的人们提供更好的药物。