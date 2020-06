Montréal, Québec, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Vision Essilor Canada (FVEC) s'associe à Essilor Canada pour faire don de 10 000 masques et lunettes de protection ainsi que 20 000 visières afin de soutenir les efforts héroïques des travailleurs de première ligne au Canada. Ces équipements aideront à assurer la sécurité des travailleurs pendant qu'ils prennent soin de leurs patients et luttent contre la pandémie en cours. Ceci fait partie des activités plus générales d'Essilor pour soutenir nos communautés à travers ces moments difficiles. Ce don de notre fondation et d'Essilor Canada est conforme à la mission des deux organisations d'améliorer la vie des gens de façon mesurable en améliorant la vue et de protéger la santé des yeux des Canadiens, y compris de la COVID-19.



Le gouvernement fédéral ainsi que 19 hôpitaux et organismes de santé dans les communautés les plus démunies vont recevoir les équipements. Puisque la réponse à la pandémie de COVID-19 a évolué, les protocoles et les pratiques concernant les équipements de protection individuelle ont également évolué, avec une attention croissante sur la protection des yeux. Nous encourageons chacun à prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de son entourage. Nos équipes font de leur mieux pour soutenir les travailleurs de première ligne en fournissant ces masques et ces lunettes de sécurité et en sensibilisant l'ensemble de notre industrie aux bonnes pratiques pour arrêter la propagation du virus.

«En tant qu'organisation responsable, nous restons déterminés à travailler avec les parties prenantes pour soutenir les efforts de lutte contre cette pandémie,» a déclaré Christophe Perreault, président d’Essilor Canada et de la FVEC. Pendant cette période sans précédent, nous avons créé des programmes d'aide et initié des formations pour aider nos partenaires de l'industrie à faire face et à se rétablir. Nous avons également fourni à ceux qui traitent des patients des protections oculaires sur ordonnance et fourni des services essentiels par le biais de notre réseau national de laboratoires.»

«La Fondation Vision Essilor Canada souhaite aider notre pays à traverser cette pandémie avec ce qu'elle fait de mieux, protéger, corriger et améliorer la vision, et donc la vie des Canadiens», a déclaré Simon Robert, directeur exécutif de la Fondation Vision Essilor Canada. «C'est grâce à des partenariats avec d'incroyables professionnels de la vue que nous sommes en mesure de fournir les outils dont ils ont besoin pour aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie.»

À propos de la Fondation Vision Essilor Canada

Un organisme de bienfaisance canadien depuis 2016 (813857794 RR 0001), la Fondation Vision Essilor Canada est le bras philanthropique de la mission d'Essilor et se concentre sur l'élimination de la mauvaise vision et de ses conséquences pour la vie et en aidant les personnes défavorisées à apprendre, à travailler, à se révéler et à réaliser leur plein potentiel.

À propos d’Essilor Canada

Les Canadiens ont des besoins visuels qui ont un impact sur leur vie, leur apprentissage, leur développement, leur santé et leur sécurité. Nous croyons que tout le monde a le droit à une bonne vision. C’est pourquoi notre mission d’améliorer la vision pour améliorer la vie se traduit dans tout ce que nous faisons. Essilor conçoit, fabrique et personnalise une vaste gamme de verres et de traitements distribués par les professionnels de la vue pour corriger et protéger la vision, ainsi que pour prévenir les problèmes de santé visuelle. Les Canadiens peuvent faire confiance aux marques d'Essilor telles que Varilux®, EyezenMC, Crizal®, Xperio® et Transitions® pour leurs besoins visuels.

SOURCE : Lina Betancout, Head of Communications Essilor Canada lbetancourt@essilor.ca

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1746fe64-3f9a-4666-9f8e-3d99c714329e



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0588ca9f-f055-4230-8da0-7f5b5ea4ee15