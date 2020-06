Plan de relance

Saint-Cloud, le 9 juin 2020 – Dassault Aviation soutient pleinement le plan de relance gouvernemental en faveur de l’industrie aéronautique présenté ce jour au ministère de l’Économie et des Finances.

Ce plan apporte une aide cruciale à la chaîne de sous-traitance française durement impactée par la crise liée à la Covid19.

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2019, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,3 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 750 collaborateurs.

