美國佛羅里達州威靈頓, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Barbuto＆Johansson, P.A.律師事務所及訴訟律師Neil Rothstein先生（擁有30多年的證券集體訴訟經驗，經手案件包括針對ENRON和Halliburton的訴訟）告知投資者，已代表百度公司的證券購買者對百度公司 （納斯達克股票代碼： BIDU）提起集體訴訟。鼓勵於2019年3月16日至2020年4月7日之間（「集體訴訟期間」）購買百度公司證券的投資者與本事務所聯絡，以討論該案及其在集體訴訟中的位置。



在集體訴訟期間，百度股票的最高交易價格為每股166美元，而最低交易價格僅為每股82美元——價格跌幅超過50%。該訴訟指控百度及其高級管理人員未向投資者披露百度的Feed流廣告服務不符合中國的監管標準，該等不合規行為使該公司面臨更大的監管執法風險（包括被迫取消或暫停百度的某些服務和產品），從而對營銷收入產生不利影響。

2020年4月7日，中國互聯網監管機構——國家互聯網信息辦公室（「國家網信辦」）宣布，百度對其信息流廣告頻道的內容審核「不嚴」，並且該公司違反中國的相關法律法規「社會影響惡劣」。百度隨後宣布暫停其某些移動應用程式頻道。

請注意 ：BARBUTO & JOHANSSON, P.A. 建議股東今天就與本事務所聯絡。首席原告的申請將於2020年6月22日到期。

如果您在上述期限內購買了百度公司的股票，您可以（無需承擔義務或費用）聯絡本事務所的執行合夥人：致電(888) 715-2520或發送電子郵件至 anthony@barjolaw.com 聯絡Anthony Barbuto；或發送電子郵件至 neil@barjolaw.com 聯絡Neil Rothstein。會有一名律師與您聯絡以討論此案、您作為集體訴訟成員的選擇或您對於集體訴訟過程的任何疑問。