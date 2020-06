Investor news 9. juni 2020

Nye datoer for Demants kapitalmarkedsdage

Som følge af den globale coronakrise har Demant besluttet at udskyde de planlagte kapitalmarkedsdage den 22.-23. september i Nice. Beslutningen er truffet i lyset af den usikkerhed, der hersker omkring de mulige restriktioner på rejser, indendørs forsamlinger, sociale sammenkomster etc., der eventuelt vil være gældende på tidspunktet for arrangementet, og for at sikre deltagernes sundhed og sikkerhed.

Arrangementet er derfor blevet udskudt til den 16.-17. juni 2021 og vil finde stede på samme lokation.

Vi beklager den ulejlighed, denne udskydelse måtte have medført, og ser frem til næste års arrangement, når forholdene er dertil.

