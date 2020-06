LYON, France et NEWTON, Mass., 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, une société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques pour les maladies endocriniennes et métaboliques rares, annonce aujourd’hui la nomination de Pierre Legault, MBA, CPA, comme administrateur et président de son conseil d’administration. M. Legault apporte à la société plus de 35 années d’expérience à des postes de haute direction dans l’industrie pharmaceutique et biopharmaceutique.



« Nous sommes ravis d’accueillir M. Legault au conseil d’administration d’Amolyt, un groupe éminent de dirigeants et d’investisseurs internationaux qui a déjà largement contribué à la création et au développement de notre société », déclare Thierry Abribat, Ph.D., fondateur et président-directeur général d’Amolyt Pharma. Et de conclure : « Le leadership de M. Legault en matière de gouvernance et de stratégie, ainsi que son expérience en affaires et dans le développement de sociétés de biotechnologie, seront essentiels au cours de cette période charnière, alors que nous nous préparons à entrer en phase clinique et à accélérer la croissance de notre entreprise ».

M. Legault ajoute : « Les peptides thérapeutiques novateurs d’Amolyt Pharma sont des traitements visant à améliorer la vie des patients souffrant de maladies endocriniennes et métaboliques rares, pour lesquels les options thérapeutiques sont par ailleurs limitées, voire inexistantes. Je suis particulièrement honoré d’être nommé au conseil d’administration de la société car, en plus de son portefeuille prometteur et du solide soutien de ses investisseurs, Amolyt Pharma dispose également d’une équipe expérimentée et ambitieuse dont les membres partagent une vision commune. Tous ces facteurs sont sans aucun doute des facteurs de succès, et je serai très heureux d’apporter mes conseils et d’aider la société à atteindre son plein potentiel ».

En plus de son rôle au sein d’Amolyt Pharma, M. Legault est également président du conseil d’administration d’Artios Pharma, de Bicycle Therapeutics et de Poxel Pharma. Il assume les fonctions d’administrateur d’Urovant Sciences et de Syndax Pharmaceuticals et a également été administrateur dans plus de quinze autres sociétés de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies. M. Legault a occupé le poste de président-directeur général chez Prosidion et de directeur financier et trésorier chez OSI Pharmaceuticals. Il a également été président-directeur général chez Eckerd Pharmacy et dans d’autres sociétés. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes à l’international en tant que président-directeur général et directeur financier de différentes entités du groupe Sanofi. M. Legault possède un MBA en marketing de l’Université McGill et un Bachelor d’HEC Montréal. Il a également étudié à la Harvard Business School.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients souffrant de maladies endocriniennes et métaboliques rares. Son portefeuille comprend l’AZP-3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d’investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez le www.amolytpharma.com ou suivez-nous sur Twitter @AmolytPharma.

Contacts media :

Cherilyn Cecchini, M.D.

LifeSci Communications

ccecchini@lifescicomms.com

+1.646.876.5196