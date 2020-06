GENT, Belgien, und RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, USA, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV , ein innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, gab heute die Verstärkung seines Managementteams und die Eröffnung der neuen US-Unternehmenszentrale von Biotalys, Inc. im Research Triangle Park, North Carolina, USA, bekannt. Mit der Berufung von Diego Angelo in die neu geschaffene Position des Chief Business Officer (CBO) und Head der US-Tochtergesellschaft Biotalys Inc. bereitet sich Biotalys auf die Markteinführung seines führenden Biofungizids BioFun-1 vor – dem ersten Kandidaten aus seiner bahnbrechenden Plattform von biologischen Pflanzenschutzmitteln für einen sicheren und nachhaltigen Pflanzenschutz und die Reduzierung von Lebensmittelabfällen.



Zu den Hauptaufgaben von Diego Angelo, der dem CEO, Patrice Sellès, untersteht und mit dem Managementteam zusammenarbeitet, gehören der Aufbau eines starken Teams und die Leitung der globalen Geschäftsentwicklung, der Markteinführungsaktivitäten und der Wettbewerbsbeobachtung sowie des Alliance Managements für die biologischen Pflanzenschutzmittel des Unternehmens auf Proteinbasis. In den USA ist Diego Angelo für den Geschäftsbetrieb von Biotalys Inc. sowie für die Unternehmensentwicklungsstrategie und deren Umsetzung verantwortlich.

Im Rahmen seiner weltweiten Expansion wird Biotalys seine Rekrutierungsbemühungen fortsetzen, um seine Präsenz über North Carolina hinaus in mehreren Bundesstaaten mit starken Unternehmen im Obst- und Gemüsesektor auszuweiten. Anfang des Jahres kam Carlos Reyes zu Biotalys und übernahm die Leitung des Feldentwicklungsprogramms von BioFun-1. Das Büro von Carlos Reyes befindet sich in Sacramento, Kalifornien. Während das Unternehmen sich aktiv engagiert, sein US-Team und den Sitz im Research Triangle Park aufzubauen, wird es weiterhin die COVID-19-bedingten Abstandsregeln und Richtlinien für die Remotearbeit anwenden, um die Sicherheit seines wachsenden US-Teams zu gewährleisten.

„Mit unserer neuen US-Unternehmenszentrale befinden wir uns im Zentrum des Agrar- und Lebensmitteltechnologie-Ökosystems. Der Research Triangle Park bietet einen enormen Talentpool von Experten aus den Agrar- und Biotech-Communities und dient zugleich als eine ideale Verbindung zwischen unseren europäischen und nordamerikanischen Teams, während wir Landwirten auf der ganzen Welt unsere bahnbrechenden biologischen Pflanzenschutzmittel anbieten“, so Sellès. „Diego Angelo verfügt über eine herausragende Fachkompetenz, ein bedeutendes internationales Netzwerk und kann eine starke geschäftliche Erfolgsbilanz vorweisen. Seine Tätigkeit umfasst die umfangreiche Erforschung potenzieller Wachstumschancen für unsere Technologieplattform weltweit.“

Nach dem kürzlich erfolgten Abschluss der Serie-C-Runde arbeitet Biotalys an der Fertigstellung seines nächsten Feldversuchsprogramms und bereitet die Einreichung des Zulassungsdossiers für sein wichtigstes Biofungizid vor. Biotalys ist bestrebt, eine breite Palette von Produkten anzubieten, die die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten in der gesamten Wertschöpfungskette des Agrar- und Lebensmittelbereichs sicher und zuverlässig bekämpfen.

Diego Angelo, CBO von Biotalys, fügte hinzu: „Ich setze mich leidenschaftlich für Innovationen und die Nutzung bahnbrechender Technologien zur Bewältigung der globalen Nahrungsmittel- und Umweltherausforderungen ein und möchte zugleich Landwirte dabei unterstützen, ihre Ernteerträge und Anbaumethoden zu verbessern. Mit der revolutionierenden Technologie von Biotalys und dem wichtigsten Biofungizid BioFun-1 ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um den unerfüllten Erfordernissen in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel gerecht zu werden – von der Wirksamkeit über die Rückstandskontrolle bis hin zum Haltbarkeitsmanagement. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Einführung unserer Pipeline mit mehreren Wirkmechanismen vorzubereiten, beginnend mit der Markteinführung von BioFun-1 in den USA im Jahr 2022.“

Bevor er zu Biotalys kam, war Diego Angelo als Chief Commercial Officer bei Sound Agriculture tätig, wo er die Markteinführung des ersten kommerziellen Produkts erfolgreich gestaltete und mehrere Verträge in den Bereichen Crop Enhancement und Epigenetik abschloss. Davor bekleidete er mehrere kaufmännische Führungspositionen bei BASF, Bayer und Monsanto, wo er ein breites Netzwerk in allen wichtigen Agrarmärkten, darunter die USA, Brasilien, Argentinien und Europa, aufbaute und seine Fachkompetenz in den Bereichen Pflanzenschutz sowie Saatgut und Pflanzeneigenschaften (Traits) erweiterte. Er war bei Bayer für die Geschäftsentwicklung des Bereichs Sojabohnensaatgut und Pflanzeneigenschaften verantwortlich, der sich unter seiner Leitung zu einem globalen Franchise-Unternehmen entwickelte, und spielte eine zentrale Rolle bei dessen nahtloser Integration in BASF. Darüber hinaus war er in den USA maßgeblich an der Einführung der LibertyLink-Technologie beteiligt, die heute als grundlegende Technologie für die Unkrautbekämpfung genutzt wird. Diego Angelo besitzt einen BSc in Agrarmanagement der U.A.D.E. und einen MBA der CEMA University, beide in Argentinien.

Über Biotalys

Biotalys ist ein schnell wachsendes und innovatives Lebensmittel- und Pflanzenschutzunternehmen, das eine neue Generation biologischer Pflanzenschutzmittel auf Proteinbasis entwickelt, mit der es die Zukunft der Lebensmittelversorgung nachhaltiger und sicherer gestalten möchte.

Auf der Grundlage seiner bahnbrechenden Technologieplattform entwickelt Biotalys ein breites Spektrum an effektiven und sicheren Produkten, die die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bekämpfen – von der Erde bis auf den Teller. Durch die Kombination der Hochleistungseigenschaften und Konsistenz von Chemikalien mit dem sauberen Sicherheitsprofil biologischer Produkte bietet Biotalys ideale Pflanzenschutzmittel für die Anwendung vor und nach der Ernte. BioFun-1, das wichtigste Biofungizid von Biotalys, hat in einem globalen Feldversuchsprogramm für Obst und Gemüse eine konstant hohe Wirksamkeit gegen häufig auftretende Schädlinge wie Botrytis cinerea und echten Mehltau gezeigt. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, die Zulassungsdossiers im Laufe des Jahres 2020 einzureichen. BioFun-1 soll voraussichtlich 2022 in den USA und anschließend weltweit auf den Markt gebracht werden.