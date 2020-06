GAND, Belgique et RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, une entreprise de transformation de produits alimentaires et de protection des cultures, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son équipe de direction et l'établissement de son nouveau siège social américain pour Biotalys, Inc., qui sera situé au Research Triangle Park, en Caroline du Nord. En nommant Diego Angelo au poste nouvellement créé de directeur commercial (CBO) et chef de la filiale américaine Biotalys Inc., Biotalys prépare le lancement commercial de son principal bio-fongicide, BioFun-1, le premier de sa plateforme révolutionnaire de solutions de bio-contrôle pour une protection sûre et durable des cultures et une réduction des déchets alimentaires.



Sous la direction du PDG, Patrice Sellès, et en collaboration avec l'équipe de direction, M. Angelo se concentrera sur la mise en place d'une équipe solide tout en dirigeant le développement commercial mondial, les activités de commercialisation, la veille concurrentielle et la gestion des alliances pour les solutions de bio-contrôle basées sur les protéines de la société. Aux États-Unis, M. Angelo gérera les opérations de Biotalys Inc., ainsi que la stratégie et l'exécution du développement de l'entreprise.

Dans le cadre de son expansion mondiale, Biotalys poursuivra ses efforts de recrutement pour renforcer sa présence au-delà de la Caroline du Nord dans de nombreux États dotés de solides activités de fruits et légumes. Plus tôt cette année, Carlos Reyes a rejoint Biotalys pour diriger le programme de développement sur le terrain de BioFun-1. M. Reyes est basé à Sacramento, en Californie. Alors que la société construit activement son équipe américaine et son bureau du Research Triangle Park, elle continuera d'appliquer les normes de distanciation physique et les directives de télé-travail liées à la pandémie de COVID-19 afin d'assurer la sécurité de son équipe croissante aux États-Unis.

« Notre nouveau siège américain nous place au cœur de l'écosystème agricole et agroalimentaire. Le Research Triangle Park offre un incroyable vivier d'experts dans les communautés de l'agriculture et de la biotechnologie, tout en servant de pont idéal entre nos équipes européennes et nord-américaines alors que nous apportons nos solutions révolutionnaires de bio-contrôle aux agriculteurs du monde entier », a déclaré M. Sellès. « Diego Angelo apporte une expertise exceptionnelle, un vaste réseau international et une solide expérience commerciale. Il sera chargé d'explorer pleinement les opportunités de croissance potentielles pour notre plateforme technologique à travers le monde. »

Suite à la récente clôture du tour de financement de série C , Biotalys met la dernière main à son prochain programme d'essais sur le terrain et se prépare à soumettre le dossier réglementaire pour son biofongicide principal. Biotalys vise à fournir une large gamme de produits qui s'attaquent en toute sécurité et de manière fiable aux principaux ravageurs et maladies des cultures tout au long de la chaîne de valeur agricole et alimentaire.

Diego Angelo, CBO de Biotalys, a ajouté : « Je suis passionné par l'innovation et l'utilisation de technologies révolutionnaires pour relever les défis alimentaires et environnementaux mondiaux, tout en aidant les cultivateurs à améliorer les rendements des cultures et les pratiques agricoles. La technologie révolutionnaire de Biotalys et son bio-fongicide principal, BioFun-1, sont particulièrement bien placés pour répondre aux besoins non satisfaits de la chaîne de valeur alimentaire, de l'efficacité au contrôle des résidus et à la gestion de la durée de conservation. Je suis impatient de travailler avec l'équipe au lancement de notre pipeline à modes d'action multiples, à commencer par le lancement en 2022 de BioFun-1 aux États-Unis. »

Avant de rejoindre Biotalys, M. Angelo a occupé le poste de directeur commercial chez Sound Agriculture, où il a conçu avec succès le lancement de son premier produit commercial et obtenu de multiples contrats dans les domaines de l'amélioration des cultures et de l'épigénétique. Auparavant, il avait occupé plusieurs postes de direction commerciale chez BASF, Bayer et Monsanto, où il a construit un vaste réseau sur tous les grands marchés agricoles tels que les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Europe, et développé son expertise en matière de protection des cultures, de semences et de caractéristiques. Il a dirigé la croissance de l'entreprise Bayer Soybean Seeds and Traits, en en faisant une franchise mondiale, et a joué un rôle clé dans son intégration transparente dans BASF. Aux États-Unis, il a notamment joué un rôle déterminant dans le lancement de la technologie LibertyLink, qui est désormais une technologie fondamentale de lutte contre les mauvaises herbes. Diego Angelo est titulaire d'un BSc en gestion agricole de l'U.A.D.E. et d'un MBA de l'Université CEMA, tous deux en Argentine.

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire sera sûr et durable.

S'appuyant sur sa plateforme technologique révolutionnaire, Biotalys développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, pour lutter contre les ravageurs et les maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, de la terre à l'assiette. Combinant les caractéristiques de haute performance et la cohérence des produits chimiques avec le profil d'innocuité propre des produits biologiques, Biotalys fournit des agents idéaux de protection des cultures pour les applications avant et après la récolte. Le biofongicide principal de Biotalys, BioFun-1, a démontré une efficacité constante et élevée contre les grands ravageurs, tels que le Botrytis cinerea et le mildiou poudreux, dans le cadre d'un essai mondial sur le terrain portant sur les fruits et légumes. La société est sur la bonne voie pour soumettre les dossiers d'enregistrement courant 2020 et prévoit de lancer BioFun-1 aux États-Unis en 2022, suivi par des introductions sur le marché mondial.