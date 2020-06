GHENT, Bélgica e RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Biotalys NV , uma empresa transformadora de proteção de alimentos e culturas, anunciou hoje a expansão da sua equipe executiva e o estabelecimento da nova sede da para a Biotalys, Inc. nos EUA, que estará localizada no Research Triangle Park, na Carolina do Norte. Com a nomeação de Diego Angelo para o recém-criado cargo de Diretor de Negócios (CBO) e Chefe da subsidiária da Biotalys Inc. nos EUA, , a Biotalys se prepara para o lançamento comercial do seu biofungicida líder BioFun-1 – o primeiro da sua plataforma inovadora de soluções de biocontrole para proteção segura e sustentável de culturas e redução de resíduos alimentares.



Reportando-se ao CEO Patrice Sellès, e trabalhando com a equipe executiva, Angelo se concentrará em criar uma equipe forte, e liderar o desenvolvimento de negócios globais, atividades go-to-market, inteligência competitiva e gestão de alianças para as soluções de biocontrole com base em proteínas da empresa. Nos Estados Unidos Angelo irá gerenciar as operações da Biotalys Inc., bem como a estratégia e execução de desenvolvimento corporativo.

Como parte da sua expansão global, a Biotalys continuará recrutando esforços para fortalecer sua presença além da Carolina do Norte em vários estados com fortes negócios de frutas e legumes. No início deste ano, Carlos Reyes ingressou na Biotalys para liderar o programa de desenvolvimento de campo da BioFun-1. Reyes está localizado em Sacramento, CA. Durante a criação da sua equipe e do seu escritório no Research Triangle Park nos EUA, a empresa continuará a aplicar os padrões de distanciamento físico relacionados ao COVID-19 e as diretrizes de trabalho remoto para garantir a segurança da sua crescente equipe dos EUA.

“Nossa nova sede nos coloca no centro do ecossistema de agricultura e foodtech. O Research Triangle Park oferece um incrível conjunto de talentos de especialistas nas comunidades agrícolas e biotecnológicas, servindo como uma ponte ideal entre nossas equipes europeias e norte-americanas à medida que oferecemos nossas soluções inovadoras de biocontrole para agricultores de todo o mundo”, disse Sellès. “Angelo tem uma tremenda experiência, uma network internacional substancial e um forte histórico de negócios. Ele será encarregado de explorar plenamente as oportunidades de crescimento potencial da nossa plataforma de tecnologia em todo o mundo”.

Após o recente encerramento da rodada Série C , a Biotalys está finalizando seu próximo programa de testes de campo e se preparando para apresentar o dossiê regulatório do seu biofungicida líder. A Biotalys visa fornecer uma ampla gama de produtos que abordam de forma segura e confiável as principais pragas e doenças das culturas em toda a cadeia de valor alimentar e agrícola.

Diego Angelo, CBO da Biotalys, acrescentou: “Sou entusiasta pela inovação e pela utilização de tecnologias inovadoras para enfrentar os desafios globais de alimentos e ambientais, enquanto ajudo os produtores a melhorar os rendimentos das culturas e as práticas agrícolas. A tecnologia disruptiva da Biotalys e o principal biofungicida, BioFun-1, estão posicionados exclusivamente para atender às necessidades não satisfeitas da cadeia de valor alimentar, desde a eficácia até o controle de resíduos e a gestão do prazo de validade. Quero trabalhar com a equipe no lançamento do nosso pipeline de múltiplos modos de ação, começando com o lançamento do BioFun-1 em 2022 nos Estados Unidos.”

Antes de ingressar na Biotalys, Angelo atuou como Diretor Comercial na Sound Agriculture, onde projetou com sucesso o lançamento do seu primeiro produto comercial e conquistou vários clientes nos espaços de Aprimoramento de Culturas e Epigenética. Antes disso, ele ocupou vários cargos de liderança comercial na BASF, Bayer e Monsanto, onde construiu uma ampla rede em todos os principais mercados agrícolas, incluindo nos Estados Unidos, Brasil, Argentina e Europa, e desenvolveu expertise em proteção de culturas e negócios de sementes e traços. Ele liderou o crescimento da Bayer Soybean Seeds and Traits, tornando-a uma franquia global, e desempenhou um papel fundamental na sua perfeita integração com a BASF. Notavelmente, nos Estados Unidos, ele foi fundamental no lançamento da tecnologia LibertyLink, atualmente uma tecnologia fundamental para o controle de ervas daninhas. Angelo obteve um bacharelado em Gestão Agrícola pela U.A.D.E. e um MBA pela Universidade CEMA, ambos na Argentina.

Sobre Biotalys

A Biotalys é uma empresa de proteção de Alimentos e Colheitas transformadora em rápido crescimento que desenvolve uma nova geração de soluções de biocontroles à base de proteínas que delineia o futuro do fornecimento de alimentos seguros sustentáveis.

Com base na sua inovadora plataforma tecnológica, a Biotalys desenvolveu um amplo pipeline de produtos eficazes e seguros que abordam as principais pragas e doenças dos cultivos em toda a cadeia de valor, do solo ao prato. Combinando as características da alta performance e a consistência dos produtos químicos com o perfil de segurança limpa de produtos biológicos, a Biotalys oferece os agentes de proteção das colheitas ideais para ambas as aplicações pré e pós-colheita. O biofungicida líder da Biotalys, BioFun-1, demonstrou consistentemente alta eficácia contra as principais pragas, como Botrytis cinerea e míldio em pó, em um ensaio global de campo de frutas e legumes. A Empresa está alinhada para enviar os dossiês de registro ainda em 2020 e espera lançar o BioFun-1 nos EUA em 2022, seguido de apresentações no mercado global.