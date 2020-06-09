比利时根特和北卡罗来纳州三角研究园, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 锐意变革的粮农作物保护公司 Biotalys NV 今天宣布扩大其高管团队，并在北卡罗来纳州三角研究园（Research Triangle Park）设立新的Biotalys, Inc.美国总部。公司任命Diego Angelo担任新设立的首席商务官（CBO）这一职务并兼任美国子公司Biotalys Inc.的负责人，Biotalys正在为其领先的生物农药BioFun-1做好商业发布准备，这是其突破性的生物防治解决方案平台的首次发布，用于安全和可持续保护农作物并减少粮食浪费。



Angelo将向首席执行官Patrice Sellès报告并与高管团队密切合作，着力组建一支强大的团队，同时主导公司基于蛋白质的生物防治解决方案的全球业务开发、上市活动、竞争情报和联盟管理。在美国，Angelo将管理Biotalys Inc.的运营以及公司的发展战略和执行。

作为全球扩张的一部分，Biotalys将继续招募人才，以通过强劲的蔬果业务，提升其在北卡罗来纳州以外的多个州的业务覆盖。今年年初，Carlos Reyes加入Biotalys并负责BioFun-1的田间开发计划。Reyes常驻加州萨克拉门托。在积极组建美国团队和三角研究园办公处的同时，公司将继续实施新冠肺炎相关的社交距离标准和远程工作指南，以确保不断壮大的美国团队的安全。

“新的美国总部让我们置身于粮农科技生态系统的中心。三角研究园为农业和生物技术领域的专家提供了令人难以置信的人才库，同时作为我们欧洲和北美团队之间的理想桥梁，可为全球农民提供突破性的生物防治解决方案。”Sellès表示。“Angelo为我们带来了丰富的专业知识、重要的国际网络和良好的业务往绩。他将负责全面探索我们全球技术平台的潜在发展机会。”

在近期的 C轮 融资后，Biotalys正在敲定其下一项田间试验计划，并准备提交其领先的生物农药监管档案。Biotalys致力于提供一系列安全可靠的产品，解决整个粮农价值链上关键作物的病虫害问题。

Biotalys首席商务官Diego Angelo补充道：“我对创新并利用突破性技术来应对全球粮食和环境挑战，同时帮助种植者提高农作物产量和改善耕作方式充满激情。Biotalys的颠覆性技术和领先的生物农药BioFun-1独具优势，可解决粮食价值链中从功效到残留物控制和货架期管理等各个方面尚未满足的需求。我期待与我们团队合作并启动我们的多重作用渠道，从而于2022年开始在美国推出BioFun-1农药。”

在加入Biotalys之前，Angelo曾担任Sound Agriculture首席商务官，并成功策划了其首款商业产品的发布，并确保在农作物改良和表观遗传学领域达成了多项交易。 在此之前，他曾在BASF、Bayer和Monsanto担任多个商业领导职务，在包括美国、巴西、阿根廷和欧洲在内的所有主要农业市场建立了广泛的网络，并在农作物保护以及种子和特征业务方面积累了丰富的专业知识。在他的领导下，Bayer大豆种子和特征业务蓬勃发展并成为一项全球特许经营业务，且在无缝并入BASF旗下发挥了关键作用。特别值得一提的是，在美国，他对LibertyLink技术的推出起到了重要作用，该技术现已成为杂草控制的基础技术。Angelo拥有阿根廷商业大学理学学士学位以及阿根廷CEMA大学工商管理学硕士学位。

关于Biotalys

Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，致力于开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。

基于其开创性的技术平台，Biotalys开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。Biotalys将化学品的高性能特点及稳定性与生物制品的清洁安全性相结合，为作物收获之前及之后的不同应用提供理想的作物保护剂。在一项全球性蔬果田间试验中，Biotalys的主要生物农药BioFun-1针对灰霉菌和白粉菌等主要有害菌显示了稳定且高效的防治作用。该公司有望在2020年晚些时候提交注册文件，预计将于2022年在美国推出BioFun-1，随后将推向全球市场。