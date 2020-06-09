比利時根特市及北卡羅來納州三角地科技園, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是一家革新型食品及農作物保護公司，今天宣布擴大其執行團隊及設立 Biotalys, Inc. 美國新總部，該公司將位於北卡羅來納州的三角研究園。Biotalys 任命 Diego Angelo 擔任新設的業務行政總裁 (CBO)一職 及美國子公司 Biotalys, Inc. 的負責人。Biotalys 正在為其領先的生物殺真菌劑 BioFun-1 的商業發佈做準備，這是其突破性的生物防治解決方案平台中第一個用於安全、可持續農作物保護與減少食物浪費的產品。



Angelo 向行政總裁 PatriceSellès 匯報並與執行團隊合作，其將專注於組建一支強大的團隊，同時領導該公司建基於蛋白質生物控制解決方案的全球業務發展、上市活動、競爭情報及聯盟管理。在美國，Angelo 將管理 Biotalys, Inc. 的營運及公司發展策略與執行。

作為其全球擴張之一部分，Biotalys 將繼續招募人才，以加強其在北卡羅來納州以外的多個水果及蔬菜業務強勁的州郡之業務。今年初，Carlos Reyes 加入了 Biotalys，領導 BioFun-1 的現場開發計劃。Reyes 位於加州的沙加緬度。在公司積極組建美國團隊及三角研究園辦公室的同時，它將繼續應用在與新冠肺炎相關的物理距離標準與遠程工作準則，以確保其不斷增長的美國團隊之安全。

「我們新的美國總部將我們置於農業及食品技術生態系統的中心。三角地科技園為農業及生物技術領域的專家提供了令人難以置信的人才庫，同時，當我們將突破性的生物防治解決方案帶給全球農民時，它也成為了我們歐洲及北美團隊之間的理想橋樑。」Sellès 說。「Angelo 擁有豐富的專業知識，重要的國際網絡及良好的業務往績。他將負責為我們在全球的技術平台全面探索潛在的增長機會。」

最近結束了 C 輪系列 ，Biotalys 正在完成其下一個現場試驗計劃，並準備提交有關其主要生物殺真菌劑的監管文件。Biotalys 旨在提供廣泛的產品系列，以安全可靠地解決農業及食品價值鏈中的關鍵農作物病蟲害。

Biotalys 的業務行政總裁 Diego Angelo 補充說：「我對創新充滿熱情，並利用突破性技術來應對全球食品及環境的挑戰，同時幫助種植者提高農作物產量以及耕作方式。Biotalys 的突破性技術與領先的生物殺真菌劑 BioFun-1 專門定位於滿足食品價值鏈未滿足需求方面，從功效到殘留控制及保質期管理等。從 2022 年在美國推出 BioFun-1 開始，我期待著與團隊合作，共同啟動我們的多種行動模式管道。

在加入 Biotalys 之前，Angelo 在 Sound Agriculture 擔任商務總裁，在那裡他成功設計了其首個商業產品的發佈，並在農作物改良及表觀遺傳學領域取得了多項交易。在此之前，他在 BASF（巴斯夫）、Bayer（拜耳）及 Monsanto（孟山都）公司擔任過多個商業領導角色，他在所有主要農業市場（包括美國、巴西、阿根廷及歐洲）建立了廣泛的網絡，並在農作物保護、種子以及特質業務方面積累了專業知識。他領導了 Bayer Soybean Seeds 及 Traits 業務的發展，使其成為全球特許經營，並在其無縫整合到 BASF 中發揮了關鍵作用。尤其是在美國，他對 LibertyLink 技術的發佈起了重要作用，而該技術現已成為除草的基礎技術。Angelo 取得了阿聯酋農業管理學士學位，以及阿根廷 CEMA 大學的 MBA。

關於 Biotalys

Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及農作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全的食品供應。

憑藉其突破性技術平台，Biotalys 開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式嶄新，可解決從土壤到上碟的整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。化學品的高效能特性與生物製品的清潔安全性及一致性相結合，可使其成為收割前後應用的理想農作物保護劑。在全球水果及蔬菜田間試驗中，Biotalys 的領先生物殺真菌劑 BioFun-1 對主要有害生物（如灰黴病菌 Botrytis cinerea 及白粉病表現出一致的高效成果。公司有望在 2020 年底提交註冊文件，以期在 2022 年在美國推出 BioFun-1，然後推出全球市場。