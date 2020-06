LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUÉS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a mis en place un nouveau placement privé sans l’entremise de courtier pour une valeur globale d’un minimum de 1 500 000 $. Ce nouveau placement privé (le « placement ») consiste en une combinaison : (i) d’un minimum de 5 000 000 actions ordinaires de catégorie A de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix de 0,20 $ par action ordinaire et (ii) d’un minimum de 2 762 431 actions accréditives de Charité du Québec de catégorie A (les « actions accréditives de charité ») à un prix de 0,362 $ par action accréditive de charité. La société peut décider d’augmenter la valeur globale du placement privé en émettant des actions accréditives de charité et/ou actions ordinaires supplémentaires.

La société est heureuse d’annoncer que le Fond Marshall Precious Metals a procédé à l’achat de la totalité du placement.

« Marshall Precious Metals est enchantée de réaliser l’un de ses premiers investissements, et ce dans un secteur que je connais bien par mes années dans le nord du Québec via mon implication avec Inmet Mining et Agnico-Eagle. Radisson a rassemblé un management et conseil d’administration très accompli et démarré un programme d’exploration agressif sur une propriété impressionnante à l’intérieur de l’un des districts aurifères les plus prolifiques au monde », commente David Garofalo, Président du C.A. et chef de la direction de Marshall Precious Metals Fund.

« Nous sommes enchantés d’accueillir le Fond Marshall Precious Metals en tant qu’actionnaire. Le chef de la direction de ce fond M. David Garofalo, est devenu, grâce à une carrière de plus de trente années, l’une des personnes les plus reconnues de l’industrie minière, incluant une vaste expérience au Québec, ayant œuvré pendant plus de 15 ans auprès de Agnico-Eagle et Goldcorp, deux sociétés productrices majeures (plus récemment comme Président et chef de la direction de Goldcorp). Au fil des années, M. Garofalo a fortement contribué à créer de la valeur via l’exploration, le développement et l’opération d’une multitude de gisements de classe mondiale à hautes teneurs. Nous sommes ainsi très emballés de représenter l’un des premiers investissements du fond. Nous sommes reconnaissants pour sa confiance envers le potentiel du projet aurifère O’Brien et anticipons favorablement un support continu au cours des prochaines années », commente Mario Bouchard, Président et chef de la direction de Ressources minières Radisson Inc.

À propos de Marshall Precious Metals et David Garofalo

Le Fond Marshall Precious Metals SP, géré par MPM Capital Management se concentre à être un pourvoyeur de capitaux fiable aux compagnies d’exploration de métaux précieux globalement.

David Garofalo est le Président du C.A. et chef de la direction du Fond Marshall Precious Metals. M. Garofalo est un gestionnaire exécutif reconnu globalement avec plus de 30 années d’expérience dans la création et croissance de sociétés minières à multi milliards de capitalisation sur plusieurs continents. Récemment M. Garofalo a servi en tant que Président et chef de la direction de Goldcorp, jusqu’à sa fusion de $ 10 milliards avec Newmont Mining. Avant de se joindre à Goldcorp (2016-2019), il était Président, chef de la direction et administrateur de Hudbay Minerals (2010-2015). Préalablement, il a servi en tant que VP Senior, Finance et chef des finances chez Agnico Eagle (1998-2010). Mr. Garofalo a été reconnu en tant que Canada’s CFO of the Year by Executives International Canada (2009) et Top Gun CFO by Brendan Wood International (2009 et 2010) et reconnu par le IR Magazine avec distinction pour les meilleures relations aux investisseurs par un chef des finances (2009 et 2010) et meilleures relations aux investisseurs par un chef de la direction (2011). Il a également été reconnu en tant que personne de l’année en 2012 par the Northern Miner. M. Garofalo est présentement Président du conseil d’administration de Great Panther Mining Limited.

Utilisation du produit du placement privé

Le produit brut reçu par la Société pour la vente d’actions accréditives sera utilisé pour encourir des frais d’exploration au Canada (« FEC ») considérés comme des « dépenses minières déterminées » (au sens octroyé à cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) pour le projet aurifère O’Brien de la province de Québec. La Société renoncera aux FEC en faveur des souscripteurs, au plus tard le 31 décembre 2020, pour un montant total au moins égal au montant brut souscrit pour l’émission des actions accréditives.

Frais de démarchage

En lien avec le placement privé, la société anticipe de payer des frais de démarchage jusqu’à hauteur de 6% à Laurentian Bank securities Inc.

Date de clôture du placement privé

La clôture du placement privé aura lieu le ou autour du 9 juillet 2020. Elle est assujettie à certaines conditions, incluant le consentement définitif de la Bourse de croissance TSX et des autorités règlementaires de valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres et aucune offre ou vente de ces titres n'aura lieu aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de toute autre loi, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne des États-Unis, à moins d'être dûment inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi étatique applicable ou conformément à une dispense d'inscription.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière dédiée à son projet O’Brien, qu’elle détient à 100 %, localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac recoupé par la faille régionale de Cadillac, en Abitibi, province de Québec. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien considérée avoir été le principal producteur d’or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; 3D Geo-solution, juillet 2019).

