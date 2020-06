OTTAWA, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Environ 20 % des Canadiens qui boivent de l’alcool et passent plus de temps en confinement à la maison à cause de la pandémie de COVID-19 disent qu’ils boivent une fois par jour depuis le début de mai, selon un nouveau sondage Nanos commandé par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) publié aujourd’hui.



Près de 80 % des personnes qui boivent de l’alcool et passent plus de temps à la maison disent que leur consommation est à peu près la même ou est moins importante qu’avant la pandémie. Le sondage a aussi permis de constater que, lorsqu’ils consommaient de l’alcool, plus de 1 femme sur 10 (11,7 %) buvait quatre verres ou plus et plus de 1 homme sur 10 (11,7 %) buvait cinq verres ou plus.

« Il est rassurant de voir que la consommation d’alcool de la majorité des Canadiens est soit restée stable ou a diminué depuis le début de la pandémie de COVID-19 », affirme Catherine Paradis, Ph.D., analyste principale, Recherche et politiques, au CCDUS. « On note toutefois un problème du côté des sexes. En effet, les consommatrices disent boire en moyenne 2,4 boissons alcoolisées par occasion – ce qui dépasse les directives de consommation à faible risque – et environ 12 % des femmes disent qu’elles consomment trop d’alcool quand elles boivent. Cela signifie que les femmes risquent davantage de subir des conséquences négatives pour leur santé à court et à long terme. »

Quelques grands constats du sondage :

Une personne sur cinq (20,5 %) qui boit de l’alcool et qui passe plus de temps en confinement à la maison dit boire plus souvent qu’avant le début de la pandémie.

qui boit de l’alcool et qui passe plus de temps en confinement à la maison dit boire plus souvent qu’avant le début de la pandémie. Le stress et l’ennui sont les principales raisons invoquées par les répondants pour expliquer pourquoi ils avaient bu plus souvent en mai qu’en avril.

sont les principales raisons invoquées par les répondants pour expliquer pourquoi ils avaient bu plus souvent en mai qu’en avril. 8 % des répondants ont indiqué qu’à au moins une reprise, après avoir commencé à boire, ils avaient été incapables de s’arrêter.

des répondants ont indiqué qu’à au moins une reprise, après avoir commencé à boire, ils avaient été incapables de s’arrêter. La consommation problématique d’alcool est rare, mais 1 personne sur 7 a dit éprouver des regrets après avoir consommé de l’alcool.

Compte tenu de ces résultats et de ceux du premier sondage Nanos (publié en avril dernier), le CCDUS continuera à préparer des ressources visant à réduire les méfaits potentiels de la consommation d’alcool, comme celles-ci :

Méthodologie

Nanos a mené un sondage hybride à composition aléatoire à base duale (lignes fixes et cellulaires) par téléphone et Internet auprès de 1 009 Canadiens âgés de 18 ans et plus, entre le 26 et le 28 mai 2020, dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par des téléphonistes et ont répondu à un questionnaire en ligne. Les résultats ont été validés statistiquement et pondérés pour l’âge et le genre en fonction des données du dernier recensement; l’échantillon a été stratifié géographiquement pour être représentatif de la population canadienne. La marge d’erreur de ce sondage est de ±3,1 %, 19 fois sur 20.

