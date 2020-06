ROUYN-NORANDA, Québec, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’annoncer que cette semaine elle entreprendra une levé magnétique aérien de 2 000 km sur sa propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune qu’elle détient à 100%, et qui est localisée 25 kilomètres à l’ouest de Rouyn-Noranda, Québec.



Ce levé à haute résolution sera extrêmement détaillé avec des lignes de vol aux 25 mètres qui a pour objectif de mieux différencier les unités, leurs orientations et leurs relations avec la minéralisation aurifère connue et potentielle.

La propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune est constituée de 135 titres miniers, 5 baux miniers et trois concessions minières, pour un total de 4 155 hectares. De nombreuses zones aurifères sont connues sur la propriété incluant les anciennes mines d’or. Les travaux de terrain de Globex ont permis de découvrir plusieurs nouvelles zones aurifères, lesquelles ont été pas du tout ou très peu travaillées par le passé, incluant la Zone Sud retournant des résultats en rainures jusqu’à 9,52 g/t Au sur 7,1 m (voir communiqué de presse du 25 septembre 2017) et la zone 450 retournant des résultats en rainures jusqu’à 7,04 g/t Au sur 9,5 m (voir communiqué de presse du 16 octobre 2018). De nombreux autres communiqués de presse ont mentionné les résultats d’échantillons en rainures, d’échantillons choisis ainsi que de résultats de forage pour ces zones et leurs extensions.

Globex croit que le levé magnétique détaillé aidera à délimiter les unités et leurs orientations ainsi que de faciliter l’interprétation des cisaillements aurifères fournissant à Globex des données géologiques de grandes valeurs, afin de planifier nos prochaines phases d’exploration sur la propriété. De plus, une équipe est toujours sur le terrain afin de prospecter, de cartographier et d’échantillonner les affleurements minéralisés.

Globex travaille également sur de nombreux autres projets compilant des données historiques, construisant des modèles 3D de dépôts dont neuf sont complétés et un dixième en cours d’exécution, entamant des discussions avec des partenaires potentiels pour certains actifs de Globex, etc. Nous sommes toujours en attente d’une approbation finale pour un permis de forage afin de tester l’extension en profondeur de la minéralisation aurifère sur notre propriété mine d’or Laguerre-Knutson près de Larder Lake, Ontario.

Un programme de forage comprenant 6 sondages, concentrés principalement sur l’extension en profondeur de la zone aurifère Knutson est planifié, zone pour laquelle des analyses d’échantillons de surface historiques ont retourné 0,42 oz/t Au sur une épaisseur de 5,3 pieds pour 160 pieds de longueur sur la veine principale et 0,25 oz/t sur une épaisseur de 5,9 pieds pour 90 pieds de longueur sur une autre structure (source: Sudbury Contact Ltd.).

Un certain nombre de nos partenaires sont aussi actifs sur nos projets à royautés incluant O3 qui planifie des décapages et de nouveaux forages sur nos titres miniers de Nordeau, Nippon Dragon qui échantillonne sous terre à notre propriété Rocmec 1, Eros Resources qui a reçu une “Conclusion d’absence d’impact important” de la part du Services de l’aménagement du territoire pour la propriété mine d’or et d’argent Bell Mountain, Nevada, une autre propriété à royauté de Globex. Renforth Resources a lancé un programme de prospection et de géophysique et espère terminer un mini-échantillon en vrac sur notre propriété à royauté New Alger. Aussi, récemment, Corporation aurifère Monarques a vendu le dépôt d’or Fayolle à IAMGOLD, laquelle nous comprenons, a l’intention de mettre rapidement le dépôt en production, approvisionnant le moulin de Westwood. Globex détient un rendement net de fonderie (NSR) de 2% sur la propriété.

Globex détient 193 projets diversifiés en métaux/minéraux incluant plus de 50 royautés, des fonds suffisants pour les travaux futurs et n’a aucune dette. Avec le prix du zinc retournant récemment au-dessus de la barre des 0,90 $ la livre, nous anticipons, si le prix se maintient au-dessus de 0,90 $, que nous retrouverons notre flux de revenus provenant de la royauté de la mine Tennessee Zinc. Nous espérons également que les discussions de partenariats présentement en cour se finaliseront et génèreront des revenus pour Globex en plus de permettre l’avancement de travaux d’exploration pour plusieurs de nos projets importants.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et Chef de Direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.»

Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

