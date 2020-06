ROUYN-NORANDA, Québec, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle a procédé à la coulée de son premier doré (32,6 grammes) produit à partir d’une tonne de matériel minéralisé provenant du pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. La tranchée de surface qui a permis d’extraire la tonne de matériel minéralisé qui a servi à produire le tout premier once d’or de la Société a été réalisée ce printemps. Le matériel minéralisé choisi provenant de la tranchée de surface est constitué de veines et veinules de quartz centimétriques minéralisées en pyrite et grains d’or natifs grossiers encaissés dans une diorite. La tonne de matériel (1 000 kg) a été concassée et broyée grossièrement (à moins de 1000 microns). Le matériel ainsi libéré a été concentré par spirale et table de Wilfley. Un broyage grossier avec seulement de la concentration gravimétrique a permis de couler un doré de 32,6 grammes. L’échantillon d’une tonne a permis de prouver la facilité de récupération de l’or simplement par la méthode gravimétrique. Il est également possible de confirmer que des hautes teneurs sont présentes en surface en plus d’être récupérables de façon simple et rentable, surtout dans le contexte actuel du prix de l’or.



Au cours de l’hiver, la Société a effectuée deux sondages (PM-20-04 et PM 20-16A) qui passent directement sous la tranchée à 20 m et 15 m de profondeur verticale. Ces deux sondages qui sont situés en plein cœur du pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou ont en effet recoupé des intersections métriques de minéralisations contenant plusieurs grains d’or visibles grossiers. Noter que le processus normal des opérations a repris au laboratoire d’analyse à la suite de l’arrêt de travail causé par la pandémie Covid-19. Les résultats finaux des forages devraient être disponibles bientôt.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « La coulée de cette première once d’or à partir d’une tonne de matériel minéralisé provenant du cœur du pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou est sans aucun doute une étape importante dans la continuité de notre projet. Par le fait même, nous validons la facilité de récupérer l’or sur notre propriété Courville. Nous confirmons la pertinence de notre phase 1, pour l’envoi de 2 000 tonnes dans un moulin. La Société devrait conclure sous peu une entente avec une usine de la région pour le traitement de la pile de matériel minéralisé.

Corporation Ressources Pershimex – Aperçu rapide

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims.



Détient 100% des droits de la propriété Courville sur laquelle se trouve l’ancienne Mine Pershing-Manitou.



Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Robert Gagnon, Président Jacques Levesque, Chef des finances Tél.: (819) 825-2303 Tél: (819) 797-4354

Mise en garde



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e2a8d4a-dec6-480d-89b7-d05df6659037/fr