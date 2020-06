Selskabsmeddelelse nr. 32

Vejle, den 9. juni 2020



Waturu Holding A/S – aktivitetsopdatering vedrørende produktionsopsætning, strategi for kommercialisering af datterselskaberne samt nyt om testresultater i Watgen Medical A/S



Opfølgning på produktionsopsætning (opfølgning på selskabsmeddelelse nr. 22)

Forsinkelse i opsætningen af den automatiserede produktion har, som beskrevet i selskabsmeddelelsen af den 23. december 2019, medført at salget forskubbes.

Efterfølgende udfordringer med leverance af delelementer og yderligere besværliggjort af Corona krisens påvirkning betyder at leverancen af enheder påbegyndes i Q3 2020.



Det er selskabets forventning at der for hele året 2020, vil være produceret 10.000 – 15.000 enheder.

Produktionslinjen kan fra Q3 2020 ligeledes producere enheder til OEM kunder, så som en anti-legionella enhed, eller en enhed til sårpleje behandling.

Strategi for kommercialisering af datterselskaberne

Som tidligere udmeldt, har bestyrelsen planlagt at kapitalisere og kommercialisere datterselskaberne Watgen Medical A/S samt Aquaturu A/S, via børsnotering.



Waturu Holding A/S har ikke den nødvendige finansielle styrke til at kapitalisere datterselskaberne direkte, hvorfor bestyrelsen har vurderet at denne strategi bedst sikre investorerne i Waturu Holding A/S, samt sikrer kommercialiseringen af de to majoritets ejede datterselskaber. For mere information om de to planlagte børsnoteringer, henvises til selskabsmeddelelserne 21, 24 og 31. Investorer skal således se ovenstående, som et valg af strategi, som vil kunne understøtte de forretningsmuligheder bestyrelsen vurderer bæredygtige i selvstændige selskaber.



Testresultater i Watgen Medical A/S - nedbringelse af bakterier i blod

Watgen Medical A/S, har sammen med Bioneer A/S, gennemført test af selskabet teknologi, for at undersøge muligheden for at kunne nedbringe bakterier i blod, uden at ødelægge proteinerne i blodet. Der blev testet på 18 L heste blod, som blev tilsat forskellige bakterier. Der blev benyttet en OEM-prototype og blodet blev kun behandlet én gang ved relativt lav watt afsætning.

Konklusion på baggrund af testresultatet

I blod blev bakterierne Listeria innocua og Lactobacillus plantarum reduceret med hhv. 59% og 29%. Proteinstabilitetsanalyserne indikerede, at hverken en 1 mg/ml opløsning af blodproteinet bovint serum albumin (BSA) eller mælkeproteinet casein, bliver påvirket af den elektriske behandling. Gelelektroforesen (SDS-PAGE) viste at proteinerne ikke bliver fragmenteret som følge af behandlingen. Fluorescensspektroskopi analysen viste, at der ikke er nogen indikation af strukturelle forandringer af proteiner, og turbiditetsmålingerne indikerede at proteiner ikke fælder ud som følge af behandlingen.

Yderligere test

På baggrund af de positive testresultater, vil Watgen Medical A/S, gennemføre yderligere test på blod, som blandt andet skal undersøge behandlingens effekt på røde og hvide blodceller. Hvis de efterfølgende resultater er positive, kan der informeres om eventuelt potentiale for udvikling af et blodbehandlingsapparat i Watgen Medical A/S.



Om Watgen Medical A/S

Watgen Medical er et medico-selskab, der udvikler en række innovative medicinske apparater, der behandler, steriliserer og hydrogenerer vand til behandling af sår, atopisk dermatitis (eksem) og andre sygdomme. Tilstande, der påvirker hundreder af millioner af patienter over hele verden og repræsenterer markeder med en årlig omsætning på milliarder USD.

For mere information besøg hjemmesiden: www.watgenmedical.com



Om Aquaturu A/S

Aquaturu A/S har udviklet en ny anti alge- og bakterieløsning til landbaseret fiskeopdræt, som kan nedsætte bakterie- og algeniveauet. Løsningen skal sikre producenter af fisk, højere omsætning via højere overlevelsesrate samt lavere omkostninger via besparelser til medikamenter, antibiotika og kemikalier.

For mere information besøg hjemmesiden: www.aquaturu.com



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S. Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:

Hjemmesiden:

www.waturu.dk

Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.waturu.dk/nyheder

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/