EDMONTON, Alberta, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui l’établissement de partenariats avec des refuges pour femmes en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba afin d’offrir une connectivité aux citoyens les plus vulnérables pendant cette crise sanitaire mondiale. La pandémie de COVID-19 a révélé des besoins urgents dans les communautés à risque du Canada, notamment les femmes et les enfants qui sont confinés à la maison avec un proche violent.



« Chez Rogers, nous nous engageons à trouver des façons d’aider nos communautés en lançant une bouée de sauvetage numérique essentielle aux Canadiens qui en ont le plus besoin », a affirmé Larry Goerzen, président, Alberta et région des Prairies, Rogers Communications. « Qu’il s’agisse d’appeler les services d’urgence, d’obtenir de l’aide ou de garder le contact avec des proches, ces dons ont pour but d’aider à répondre aux besoins immédiats des femmes vulnérables qui vivent une situation de crise. »

Rogers offre des appareils assortis de forfaits Voix et données gratuits pendant six mois à des refuges pour femmes, notamment les suivants : Brenda Strafford Centre à Calgary, WIN House et Lurana Shelter Society à Edmonton, Saskatoon Interval House , Ikwe Widdjiitiwin et Alpha House Project à Winnipeg.

« Merci Rogers d’avoir permis à des femmes et à des enfants victimes de violence familiale d’obtenir ces téléphones », a déclaré Kim Fontaine, directrice générale, Ikwe Widdjiitiwin Inc. « Ces téléphones pourraient sauver des vies, permettre aux femmes de communiquer avec les services d’urgence, d’accéder à des ressources et à du counseling, et de garder le contact avec leur famille et avec des ressources de soutien positives. Les femmes avec qui nous travaillons ont des préoccupations importantes en matière de sécurité, et ces téléphones sont devenus leur source de sécurité; ils leur permettent de communiquer, peu importe les difficultés économiques ou les dangers auxquels elles font face. »

« En cette pandémie de COVID-19, nous sommes très reconnaissants que la communauté que nous connaissons, à l’échelle provinciale et nationale, ait répondu à l’appel pour aider les personnes dans le besoin », a déclaré Tess Gordey, directrice générale, WIN House. « Non seulement Rogers Communications a-t-elle répondu à l’appel, mais elle a pensé au-delà de nos besoins immédiats et de nos attentes en nous fournissant des lignes de communication pour nous aider à soutenir les victimes de violence familiale et à mettre en lumière cette situation. Merci d’avoir dépassé le cadre de l’appel de la communauté. Votre don pourrait sauver la vie de personnes isolées et en détresse. »

Si vous êtes une femme vivant dans un foyer violent ou si vous connaissez quelqu’un dans cette situation, vous pouvez appeler la ligne d’assistance de votre maison d’hébergement locale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour obtenir des conseils et du soutien. Trouvez votre maison d’hébergement locale et sa ligne d’urgence au www.hebergementfemmes.ca .

Rogers s’associe également aux Grands Frères et Grandes Sœurs de Calgary , et fait don des appareils assorties de six mois de service gratuit pour veiller à ce que les familles et les « petits » qui comptent sur cette connexion essentielle obtiennent les outils et les services numériques dont ils ont besoin. Fido fournit aux sections locales de Pflag Canada de Calgary, d’Edmonton et de Winnipeg des tablettes assorties de données sans-fil gratuites pour permettre des réunions virtuelles de soutien entre pairs à l’appui de la communauté LGBTQ2S.

Une nouvelle vidéo de sensibilisation au sujet du partenariat de Rogers avec l’organisme Hébergement femmes Canada sera diffusée par toutes les propriétés de Rogers Sports & Média et rejoindra des millions de Canadiens. Pour en savoir plus sur les façons dont Rogers contribue à soutenir les Canadiens en cette période critique, cliquez ici .

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .